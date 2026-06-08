A ocho días del esperado estreno mundialista frente a Argelia, la Selección Argentina enfrenta la incertidumbre por las condiciones físicas de tres jugadores clave que aún realizan trabajos diferenciados en la concentración.

El mediocampista Leandro Paredes es el futbolista que más preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El jugador de Boca Juniors continúa en proceso de rehabilitación por una lesión muscular en el isquiotibial, sufrida en un partido de Copa Libertadores contra Universidad Católica. A diferencia de varios compañeros que ya superaron sus molestias, Paredes todavía no se integró al grupo y su presencia para el debut del 16 de junio está en duda.

Scaloni y su preocupación por no contar al 100% con sus jugadores para el Mundial

Consultado sobre la situación general del plantel, Scaloni advirtió: "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás". Así, el entrenador dejó abierta la posibilidad de modificaciones en la lista más allá de la baja confirmada de Leonardo Balerdi.

Tres lesionados en la Selección Argentina a ocho días del Mundial: Paredes, Álvarez y Martínez bajo observación

En segundo lugar, Julián Álvarez presenta una inflamación en el tobillo izquierdo, consecuencia de una torcedura sufrida en las semifinales de la Champions League con Atlético de Madrid. Aunque había recibido el alta médica, la molestia reapareció tras una práctica de fútbol. A pesar de ello, desde el cuerpo técnico mantienen el optimismo y aseguran que el delantero llegará sin inconvenientes al Mundial.

En una situación similar se encuentra Emiliano Martínez, el arquero campeón del mundo, quien continúa recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Esta lesión requiere cuidados especiales y un plan de trabajo específico, pero su titularidad para el debut está garantizada.

En las últimas horas, el panorama comenzó a mejorar con la recuperación de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz, quienes superaron sus molestias y ya se reintegraron a los entrenamientos con el resto del plantel. Este avance permite que la enfermería se vaya vaciando justo en la recta final de la preparación para la Copa del Mundo.

Por ahora, la principal incógnita sigue siendo la evolución de Leandro Paredes, mientras que Julián Álvarez y Emiliano Martínez continúan con trabajos específicos pero se mantienen en la lista con vistas al debut contra Argelia.