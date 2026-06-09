En la previa del amistoso ante Islandia, Lionel Scaloni confirmó que el miércoles se anunciará el reemplazo de Leonardo Balerdi, que debió dejar la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. En conferencia, el Gringo dio a entender que la zona de marcadores centrales está cubierta, por lo que el nuevo convocado ocupará otra posición y está entre cinco alternativas.

"No lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros", señaló el DT en la rueda de prensa previa al choque ante Islandia en Alabama. Con Cristian Romero recuperado de su esguince de rodilla más Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien entre por Balerdi no sería un central (Marcos Senesi era el candidato) sino que los aspirantes principales son Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez.

Con Montiel todavía en duda desde lo físico, Giay y Capaldo se perfilan como opciones. No obstante, también está Buendía, con una destacada temporada en Aston Villa donde marcó 11 goles en 54 partidos, ganador de la Europa League y quien fuera una de las ausencias más significativas en el anuncio de la nómina. Además el cuerpo técnico le había pedido que postergue sus vacaciones cuando se supo que Nico Paz (que finalmente se recuperó bien) podía quedar fuera de la lista.

Buendía, de gran temporada en Aston Villa, uno de los posibles reemplazos.

Scaloni y la situación de los otros "tocados"

El entrenador oriundo de Pujato también evaluó la situación de otros jugadores lesionados. Confirmó que Leandro Paredes, con una distensión, evoluciona favorablemente y se sumaría al plantel hacia el final de la semana pero su presencia en la lista no está cien por ciento asegurada. En caso de que consideren que el volante de Boca no esté apto, Máximo Perrone aparece como una alternativa para cubrir el mediocampo. Otro que podría meterse allí, aunque con menos chances, es Guido Rodríguez.