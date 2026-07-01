En una de las situaciones más incómodas que enfrenta Boca en su pretemporada, Exequiel Zeballos fue relegado de los entrenamientos y su futuro todavía es incierto. Luego de que el Changuito le comunicara a Rodolfo Arruabarrena su deseo de abandonar el club en el actual mercado de pases, el Xeneize tomó una decisión respecto de su futuro: si no renueva, no será tenido en cuenta en el segundo semestre del año. Por el momento el extremo, que espera una oferta formal desde Europa que aún no llegó, está haciendo sólo la parte física de la pretemporada junto a sus compañeros.

La intención de Zeballos, al que le quedan seis meses de contrato con el club de La Ribera, es buscar una venta que le permita el salto al fútbol europeo, pero ante la falta de ofertas y su negativa a la propuesta de renovación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme optó por darle la advertencia: si cierra el libro de pases y no renueva, no será tenido en cuenta.

La incertidumbre entre el delantero y Boca se mantiene desde la primera parte del año. El club le presentó una propuesta de renovación hace tres meses, pero todavía no hay una respuesta concreta de Zeballos. Su contrato actual vence a finales de 2026, y desde la dirigencia le aseguraron que la oferta para extender su vínculo sigue disponible y puede firmarla si cambia de opinión con respecto a dejar La Boca.

El representante del Changuito anunció que llegaría una propuesta del exterior, con Napoli como principal interesado (Fiorentina también trascendió como posible destino). Sin embargo todavía no apareció ninguna oferta concreta y, si bien el mercado europeo permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, por el momento el santiagueño está relegado, lo que genera un conflicto en Boca pensando en el segundo semestre del año.