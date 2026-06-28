La organización de la Copa Argentina 2026 confirmó sedes y horarios para los próximos partidos de Boca Juniors y River Plate en la competencia. El Xeneize enfrentará a Sarmiento de Junín el 16 de julio a las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia la cancha de Newell´s Old Boys de Rosario, mientras que el Millonario se medirá con Aldosivi de Mar del Plata, un día más tarde a la misma hora y en el estadio Padre Martearena de Salta.

Los dos encuentros corresponden a los 16º de final, luego de los triunfos en sus respectivas presentaciones en el certamen. El equipo por entonces dirigido por Claudio Úbeda se impuso por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en tanto el conjunto que tenía a Marcelo Gallardo venció 1 a 0 a Ciudad de Bolívar.

En el caso del Xeneize el choque frente a Sarmiento de Junín será el debut oficial de Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena en este segundo ciclo como entrenador de la entidad de La Ribera.. En caso de avanzar de fase ya sabe que lo espera Vélez Sarsfield, mientras que el siguiente rival de River Plate saldrá del choque entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Tigre.

Justamente ese duelo se disputará el 12 de julio a las 16.15 en la cancha de Belgrano de Córdoba. La organización también confirmó que Racing Club de Avellaneda ante Defensa y Justicia será el 16 de ese mes a las 18.45 y que San Lorenzo de Almagro que eliminó a los neuquinos de Deportivo Rincón se medirá con Deportivo Riestra se verán las caras un día más tarde a la misma hora (ambos en sede a confirmar).