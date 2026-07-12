Por segundo Mundial consecutivo, Argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores tras superar a Suiza 3-1 en tiempo suplementario. Con ese triunfo ante los helvéticos por los cuartos de final Lionel Scaloni extendió un récord personal que lo reafirma dentro de la historia grande de los técnicos que dirigieron a la Albiceleste.

Desde que el Gringo asumió en 2018, la Selección Argentina nunca quedó eliminada antes de las semifinales en torneos oficiales de primer nivel. El entrenador, cuyo proceso comenzó de manera provisoria para asentar un recambio generacional se transformó en una etapa de éxito y regularidad sin precedentes para el fútbol argentino. Por otra parte, el triunfo ante Suiza le aseguró a Scaloni igualar la marca de Carlos Bilardo llegando dos veces consecutivas a semifinales. Resta saber si podrá hacer lo mismo alcanzando dos veces el duelo definitivo como el Narigón hizo en 1986 y 1990.

La primera vez que sucedió fue en la Copa América 2019, cuando el equipo alcanzó las semifinales y cayó 2-0 frente a Brasil en un partido marcado por controversias arbitrales. Antes de ese certamen no había certezas sobre el futuro del DT, pero al final del mismo Scaloni fue confirmado por Claudio Tapia como entrenador principal del seleccionado.

El salto definitivo llegó en 2021, cuando Argentina rompió una sequía de 28 años sin títulos al conquistar la Copa América de ese año venciendo a Brasil 1-0 en el Maracaná, partido del que se cumplieron cinco años hace apenas dos días. Este triunfo marcó el inicio de una etapa histórica para la Albiceleste y significó el primer título de Lionel Messi jugando para la Mayor.

El punto de inflexión. En 2021, Scaloni consiguió romper el maleficio de 28 años sin títulos de Argentina. (Foto: NA)

En 2022 fue el año de la consolidación: Argentina primero ganó la Finalissima ante Italia con un contundente 3-0 en Wembley y, unos meses más tarde, levantó la Copa del Mundo en Qatar, bordando así la tercera estrella en el escudo luego de vencer a Francia por penales tras el 3-3 al final del tiempo suplementario en Lusail.

Scaloni, tras la conquista en Qatar 2022. (Foto: La Nación)

El dominio continuó en 2024 con otro título de Copa América en los Estados Unidos. En ese encuentro, la Scaloneta venció 1-0 a Colombia en tiempo suplementario gracias a un gol de Lautaro Martínez, reafirmando su liderazgo continental y volviendo a ganar consecutivamente el trofeo luego de lo que habían sido las conquistas de 1991 y 1993.

Ahora, en el Mundial 2026, pese a que el nivel del equipo no fue el esperado, el rubicón volvió a cruzarse con la clasificación a semifinales frente a Suiza. De esta manera, la racha se extiende a cinco competencias internacionales consecutivas con presencia entre los cuatro mejores del mundo, algo que ningún entrenador había conseguido anteriormente.