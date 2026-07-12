En busca de dar un paso más hacia la defensa del título, la Selección Argentina le ganó 3-1 con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El combinado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi tuvo que ir al alargue tras el 1-1 en tiempo regular, pero finalmente se metió entre los cuatro mejores. Lo ganaba por el gol de Alexis Mac Allister, en la segunda mitad lo empató Dan Ndoye, pero en el tiempo extra Julián Álvarez puso en ventaja al combinado nacional con un golazo y Lautaro Martínez terminó sellando el pase.

Un partido disputado y con muy pocas emociones, Argentina abrió el encuentro muy rápidamente con la pelota quieta. Un centro de Messi al primer palo fue anticipado por Mac Allister, que estableció la ventaja Albiceleste. Desde ahí, el partido no tuvo un dueño claro: el conjunto nacional apuntó solamente a buscar pelotas largas para Julián Álvarez pero que no lograron transformarse en ataques claros. Del otro lado, Suiza intentó sin éxito presionar alto y apenas arrimó contra el arco de Dibu Martínez, que respondió con solvencia las pocas veces que lo llamaron.

Mac Allister le dio la ventaja a Argentina de cabeza. (Foto: X @i3merz)

En la segunda parte, un excesivo retroceso de Argentina terminó costándole muy caro. A los 22 minutos del complemento, una pared entre Ricardo Rodríguez y Ndoye terminó con el extremo ganándole la espalda a la defensa y definiendo al segundo palo de Dibu Martínez. Pese al flojo partido de la Albiceleste, el partido le dio una señal con una jugada más que curiosa: luego de una amonestación a Leandro Paredes por una supuesta falta, el VAR llamó al árbitro João Pinheiro y el portugués, al ver la acción, determinó que no sólo no fue falta del volante argentino, sino que Breel Embolo, ya amonestado, terminó viendo la segunda amarilla.

Embolo vio la roja por simular en la polémica del partido. (Foto: X @i3merz)

Jugando con un hombre de más, Argentina terminó el partido jugando en rival pero sin la capacidad de generar peligro. Solamente el final del encuentro tuvo una mayor sensación, sin embargo las únicas chances claras fueron una de Messi anulada por offside y una tijera de Lisandro Martínez que el arquero Gregor Kobel tapó con lo justo. Así fue que la historia se fue al tiempo suplementario, y allí, por la inspiración individual, se resolvió el partido: Julián Álvarez, con un golazo, puso el 2-1 a los 110 minutos para poner a la Scaloneta en ventaja.

Ya entrando en los minutos finales, llegó el contragolpe que terminó resolviendo un partido excesivamente sufrido. Messi la manejó y la soltó para Thiago Almada, que no pudo en el mano a mano con Kobel pero apareció Lautaro Martínez en el rebote para el 3-1 que definió el pase a cuartos. Victoria muy sufrida, no jugando para nada bien pero, a través de la inspiración individual, terminó sacando adelante un duelo que marca dos cosas muy claras: Argentina tiene la jerarquía para llegar hasta el final del camino, pero deberá realmente mejorar si quiere pensarse un real candidato a defender la corona.

Argentina 3-1 Suiza, los goles

A los 10 minutos de partido, Argentina abrió el encuentro por la vía de la pelota parada. Un córner al primer palo de Messi fue conectado por Mac Allister, que le ganó a su marcador y la puso contra el segundo palo para establecer la ventaja de la Albiceleste.

No obstante, el segundo tiempo Argentina cedió la iniciativa y eso le costaría perder la ventaja. Una pared entre Rodríguez y Ndoye terminó con el extremo ganándole la espalda a la defensa y definiendo ante la salida del Dibu Martínez para establecer el 1-1.

Ya en el alargue, y con un equipo que se chocaba contra la resistencia de los suizos, apareció la inspiración individual. A los 110 minutos, Julián Álvarez recibió afuera del área y sacó un tremendo derechazo que se incrustó en el ángulo izquierdo de Kobel y desató el festejo albiceleste.

Sobre el final del encuentro, llegó el contragolpe que dio por finalizado el sufrimiento. Messi la soltó para Thiago Almada, que se fue en soledad contra el arquero Kobel. Pese a que la definición no fue la mejor y terminó siendo tapada por el guardameta, el rebote le quedó a Lautaro Martínez que la empujó con el arco vacío para sellar el pase a semis.

Kobel se lo sacó a Lisandro

En la última chance que entregaron los 90 minutos, Argentina estuvo muy cerca de volver a ponerse arriba. Luego de un córner, la pelota pasó hasta el fondo hasta que Lisandro Martínez ejecutó una tijera que se metía por el segundo palo hasta que Kobel, con una gran estirada, salvó al conjunto suizo.

Formaciones

De cara a un encuentro clave en Kansas City, la decisión de Scaloni será mantener los mismos once que iniciaron ante Egipto. A pesar de las dudas en el lateral derecho, Nahuel Molina se mantendrá en el cuadro titular, mientras que en una habitual incógnita que el DT suele dejar siempre a última hora, nuevamente Julián Álvarez será el compañero de Messi en el ataque.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow; Dan Ddoye, Fabian Rieder y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+ y Paramount+.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City).

La previa

Argentina llegará a este encuentro tras la heróica remontada 3-2 contra Egipto por los octavos de final levantando un 0-2 en contra. Para el encuentro ante los suizos, Scaloni finalmente se decanta por los mismos once: al final Nahuel Molina se quedará en el lateral derecho y no estará Gonzalo Montiel, en tanto que Julián Álvarez le ganó nuevamente la pulseada a Lautaro Martínez como acompañante de Messi en la delantera.

Messi fue clave en la remontada ante Egipto y busca liderar a Argentina a semis.

Por su parte, Suiza afronta este compromiso luego de dejar en el camino a Colombia, seleccionado al que venció por penales. Después de haber sido goleado por Portugal en octavos de Qatar 2022, en esta Copa del Mundo los europeos alcanzaron su mejor performance al meterse entre los mejores ocho y quieren bajar al campeón defensor para continuar reescribiendo su propia historia. La mala noticia para los helvéticos será la ausencia de Johan Manzambi, que no se recuperó de su lesión de rodilla y volverá a ser baja.

Manzambi es una ausencia de peso en Suiza. (Foto: AP)

Transmisión del Grupo Prima Multimedios

El partido entre el elenco albiceleste y los europeos será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por Mitre Patagonia 90.5, la transmisión comenzará apenas finalice el cotejo que van a jugar Noruega ante Inglaterra, otro de los cotejos de cuartos de final donde saldrá el otro semifinalista.