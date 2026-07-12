En un duelo más que especial Argentina e Inglaterra se volverán a ver las caras en una Copa del Mundo y definirán nada menos que a uno de los finalistas del Mundial 2026. En una historia con varios enfrentamientos para el recuerdo, quizá el último entre ambos no esté tan en la memoria: fue en el 2005, en un amistoso que terminó en manos de los europeos por 3-2.

En la previa del Mundial de Alemania 2006, ambos seleccionados se vieron las caras en una de las ventanas FIFA. El Stade de Geneve, en Suiza, recibió un cotejo que terminó siendo un partidazo en noviembre de 2005 y marcó la última vez que estos dos se vieron las caras. Maxi Rodríguez asistió a Hernán Crespo, quien puso el 1-0 para la Albicelste. No obstante, Wayne Rooney lo igualó luego de una pelota bajada por David Beckham.

A pesar de aquel 1-1, Argentina se puso nuevamente arriba. Juan Román Riquelme ejecutó un gran tiro libre que terminó en la cabeza de Walter Samuel, quien es parte hoy del cuerpo técnico del seleccionado, para que asista de cabeza a Roberto Ayala, otro de los actuales colaboradores de Lionel Scaloni, y éste puso el 2-1.

Pese a aquella ventaja, al final el partido quedó del lado inglés. Michael Owen, a los 87 y 90, fue el encargado de darlo vuelta con dos tantos de cabeza, y cerrar el triunfo 3-2 para Inglaterra. Meses después, ambas selecciones se fueron en la misma instancia: Argentina quedó eliminada por Alemania en penales en cuartos de final, mientras que los Tres Leones corrieron la misma suerte luego de igualar sin goles ante Portugal.

Argentina se preparaba para la gran cita mundialista de la mano de José Pekerman, que contaba con un gran equipo: Abbondanzieri; Zanetti, Ayala, Samuel, Sorín; Maxi Rodríguez, Demichelis, Cambiasso; Riquelme; Tevez y Crespo. Por su parte, el sueco Sven-Göran Eriksson dirigió a los ingleses, que formaron con Robinson; Beckham, Ferdinand, Terry, Bridge; Wright-Phillips, Lampard, Gerrard, Cole; Rooney y Owen.

Riquelme fue titular en el equipo argentino que se preparaba pensando en Alemania 2006

Contando partidos mundiales como amistosos, el cotejo del miércoles será el número 15 entre ambas selecciones, que tiene 3 triunfos argentinos, 6 ingleses y 4 empates. Además el historial marca que jugaron en cinco mundiales diferentes: Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.