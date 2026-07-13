La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra genera gran expectativa y, en ese marco, Gary Neville, exlateral histórico del Manchester United y de la selección inglesa, lanzó una crítica contundente sobre la dupla central argentina integrada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez.

En una entrevista con Sky Bet, Neville evaluó el desempeño de ambos defensores, quienes han sido pilares en la defensa del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, el exfutbolista británico advirtió que Romero y Martínez alternan entre actuaciones destacadas y errores que pueden costar caro. “Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, afirmó.

Revuelo por las críticas a la dupla de centrales de Argentina

Esta valoración dual generó revuelo, ya que combina una crítica con un reconocimiento a la competitividad y entrega de los argentinos. Para Neville, ambos defensores tienen la capacidad de cometer fallas aisladas, pero también de convertirse en figuras decisivas gracias a su agresividad y liderazgo en momentos clave.

El inglés profundizó su análisis con una frase que llamó la atención: “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”.

A pesar del tono irónico, Neville reconoció la transformación que experimentan Romero y Martínez al defender a la Selección Argentina, destacando que su rendimiento con el equipo nacional supera en ocasiones al mostrado en sus clubes.

Gary Neville critica a Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor-peor dupla de centrales”

Desde la conquista del Mundial de Qatar 2022, Romero y Martínez se consolidaron como una de las defensas más sólidas del ciclo Scaloni, manteniendo un alto nivel en los compromisos internacionales. En el actual Mundial 2026, han sobresalido por su firmeza en los duelos individuales, anticipación, fortaleza aérea y salida limpia desde el fondo, elementos fundamentales para el funcionamiento del equipo.

Las opiniones de Neville tienen un peso especial por su amplia experiencia como defensor, ya que disputó dos Copas del Mundo y fue parte de una época dorada del Manchester United bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, ganando múltiples títulos nacionales e internacionales.