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Fuerte cruce de palabras

"A mí háblame bien": Messi reclamó con firmeza al árbitro en el Mundial y pidió respeto durante Argentina-Suiza

En los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó un cruce tenso con el árbitro portugués João Pinheiro, exigiendo un trato respetuoso en medio del partido que Argentina ganó y le permitió avanzar a semifinales.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Lunes, 13 de julio de 2026 a las 08:58
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Messi exigió respeto al árbitro en Argentina-Suiza del Mundial 2026

Durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza, que se disputó el 11 de julio en el Kansas City Stadium, Lionel Messi protagonizó un momento de tensión con el árbitro portugués João Pinheiro.

A los 42 minutos del primer tiempo, el capitán de la Selección Argentina se acercó al juez para reclamar una decisión y en medio del intercambio le pidió con firmeza que mantuviera el respeto en la conversación. "No faltés el respeto; a mí háblame bien. Yo te hablé bien", le dijo Messi.

Messi y una reacción que se hizo sentir

El reclamo del 10 albiceleste se viralizó rápidamente en las redes sociales y se convirtió en uno de los episodios más comentados del encuentro, evidenciando la intensidad del partido y el carácter del capitán argentino.

"No faltés el respeto; a mí háblame bien. Yo te hablé bien", le dijo Messi.
La designación de João Pinheiro para arbitrar este compromiso generó debate antes del partido, ya que la Comisión de Árbitros de la FIFA eligió a un juez europeo para un encuentro que involucraba a una selección del mismo continente, rompiendo con la habitual neutralidad geográfica que se aplica en el Mundial.

Pinheiro, de 38 años, es conocido por su estricta aplicación del reglamento y por intervenir disciplinariamente con frecuencia cuando los partidos se tornan intensos, lo que marcó el estilo del arbitraje en este cruce decisivo.

Más allá de la discusión con el árbitro, Argentina logró imponerse por 3-1 en tiempo suplementario y avanzó a las semifinales del Mundial, donde enfrentará a Inglaterra en busca del pase a la final.

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