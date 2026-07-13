Durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza, que se disputó el 11 de julio en el Kansas City Stadium, Lionel Messi protagonizó un momento de tensión con el árbitro portugués João Pinheiro.

A los 42 minutos del primer tiempo, el capitán de la Selección Argentina se acercó al juez para reclamar una decisión y en medio del intercambio le pidió con firmeza que mantuviera el respeto en la conversación. "No faltés el respeto; a mí háblame bien. Yo te hablé bien", le dijo Messi.

Messi y una reacción que se hizo sentir

El reclamo del 10 albiceleste se viralizó rápidamente en las redes sociales y se convirtió en uno de los episodios más comentados del encuentro, evidenciando la intensidad del partido y el carácter del capitán argentino.

"No faltés el respeto; a mí háblame bien. Yo te hablé bien", le dijo Messi.

La designación de João Pinheiro para arbitrar este compromiso generó debate antes del partido, ya que la Comisión de Árbitros de la FIFA eligió a un juez europeo para un encuentro que involucraba a una selección del mismo continente, rompiendo con la habitual neutralidad geográfica que se aplica en el Mundial.

Pinheiro, de 38 años, es conocido por su estricta aplicación del reglamento y por intervenir disciplinariamente con frecuencia cuando los partidos se tornan intensos, lo que marcó el estilo del arbitraje en este cruce decisivo.

Más allá de la discusión con el árbitro, Argentina logró imponerse por 3-1 en tiempo suplementario y avanzó a las semifinales del Mundial, donde enfrentará a Inglaterra en busca del pase a la final.