Después de varias semanas de negociaciones, Sebastián Villa volverá a ser jugador de Boca. En la mañana de hoy, el atacante se presentó en el Centro Médico Genea para realizar la revisión médica, paso previo a la firma de un contrato que lo unirá al club por cuatro temporadas y concretará su vuelta al Xeneize luego de su polémica salida en 2023.

El atacante colombiano de 30 años acordó su llegada a Boca tras semanas de negociaciones a cambio de 6.5 millones de dólares que el conjunto de La Ribera le paga a Independiente Rivadavia por la totalidad de su ficha. En 2023, Villa dejaba el club considerándose jugador libre y con un litigio de por medio, además de estar envuelto en dos casos de violencia de género. En una decisión controvertida de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, el contrato se extenderá hasta el 30 de junio de 2030.

Durante la última temporada y media, el colombiano jugó en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde logró conquistar la Copa Argentina el año pasado. Con la llegada de Villa, el entrenador Rodolfo Arruabarrena suma a su tercer refuerzo confirmado para la próxima temporada. El primero fue el lateral derecho uruguayo Leandro Lozano, que llegó desde Argentinos Juniors y al arquero Álvaro Montero, que llega desde Vélez y se sumará a las prácticas del equipo en estos días tras su participación con Colombia en el Mundial 2026.