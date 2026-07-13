Se terminó oficialmente la zaga sobre su pase y Paulo Dybala va a seguir en Roma al menos por un año más. El club italiano dio a conocer en sus redes sociales que el cordobés de 32 años aceptó la oferta de renovación hasta mediados del 2027 y seguirá vistiendo la camiseta giallorossa, postergando así la expectativa de Boca de hacerlo su refuerzo estrella.

Si bien ya había un acuerdo desde hace algunas semanas, el anuncio se hizo esperar hasta el cierre del balance financiero de la Loba. El nuevo contrato contempla una rebaja salarial considerable y al final no tendrá la opción de renovación automática por un año más. Quiere decir que será solamente hasta junio de 2027 y que Boca podría ya recomenzar gestiones para traerlo a fin de año cuando le resten seis meses al vínculo.

A pesar de que Juan Román Riquelme había dejado de tener contactos con Dybala una vez supo que éste iba a renovar, la idea es monitorear su situación para insistir con traerlo a La Boca en un futuro. El último que se comunicó con la Joya para contarle de su proyecto había sido Rodolfo Arruabarrena con la idea de contarle sobre su proyecto y dónde hubiera encajado el delantero campeón del mundo con Argentina.

Será la quinta temporada de Dybala jugando para Roma, donde es y fue siempre uno de los jugadores favoritos de los hinchas. A pesar de que la historia pareció tener un final tras esta campaña, el flamate director Tony D'Amico puso como prioridad la renovación del argentino de 32 años, que jugará la Champions League por primera vez con esta camiseta. Anteriormente, la disputó en siete temporadas consecutivas con Juventus y llegó a la final de la edición 2016/17.