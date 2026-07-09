Luego de dejar en claro la intención de ser transferido, finalmente Exequiel Zeballos dejará Boca en este mercado de pases. El delantero, que afronta los últimos seis meses de su contrato y no respondió a la propuesta de renovación del Xeneize, ya tendría un acuerdo contractual con Napoli, el equipo que sonó con más fuerza para incorporarlo desde que se planteó su marcha, y queda solamente esperar por el arreglo entre clubes.

Desde la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme le aclararon al jugador que debía llegar con una oferta formal antes del cierre del mercado o sería apartado, y, según el periodista especialista en transferencias Fabrizio Romano, existe un acuerdo entre el extremo santiagueño y el Napoli, que se habría decidido a incorporarlo. En La Boca aguardan la propuesta de los Azzurri en estos días, que se habla que podría llegar a los 10 millones de euros, monto inferior al que en su momento pretendió el Xeneize pero aún importante teniendo en cuenta que entró en los meses finales de su vínculo.

Tras el cierre del primer semestre, y luego de que Zeballos y su representación no contestasen la oferta para renovar contrato, en Boca tenían claro que el destino del Changuito estaría lejos de La Bombonera. Así lo confirmó la charla que mantuvo el jugador con Rodolfo Arruabarrena, flamante entrenador del equipo, donde le expresó su intención de partir hacia Europa. Desde entonces, entendiendo la situación, el Vasco no incluyó al futbolista en los equipos que armó durante los entrenamientos y Zeballos solamente formó parte de la parte física en la pretemporada.

Villa encabeza la lista para reemplazar a Zeballos

Ante la muy factible salida del Changuito, la prioridad de Boca está puesta en las negociaciones con Sebastián Villa, quien podría regresar al club luego de su tumultuosa salida en 2023. Sin embargo, la operación se complica porque Independiente Rivadavia quiere retener al colombiano por seis meses más para disputar la fase final de la Copa Libertadores, que lo tendrá enfrentando a Fluminense en agosto por los octavos de final.