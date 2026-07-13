La sorprendente actuación de Cabo Verde en el Mundial 2026 sigue repercutiendo en las carreras de sus futbolistas. Gremio anunció oficialmente la llegada de Jovane Cabral, extremo de 28 años de una de las grandes revelaciones de la última Copa del Mundo. El jugador surgido en Sporting de Lisboa que fue habitual titular en los Tiburones Azules, llega libre tras finalizar su contrato con Estrela Amadora de Portugal.

Luego de despuntar en Sporting de Lisboa, donde jugó cuatro temporadas con el plantel superior, Cabral tuvo experiencia en distintas ligas europeas, Lazio y Salernitana en Italia, y más adelante Olympiacos en Grecia vieron como el nacido en Assomada desarollaba su carrera. Tras el último paso por Estrela Amadora, donde jugó 53 partidos y marcó 9 goles en las últimas dos campañas hasta que se quedó con el pase en su poder este año.

Ahora, el extremo apuesta fuerte y da el salto a Sudamérica para jugar en Gremio, donde acordó un contrato por los próximos 18 meses y llegará mañana para integrarse con sus nuevos compañeros en un elenco que disputará el Brasileirão y la Copa Sudamericana. En este último torneo, el conjunto de Porto Alegre enfrentará a Bolívar en octavos de final y, de avanzar, se medirá con São Paulo.

La selección de Cabo Verde sorprendió en su debut mundialista y, pese a quedar elminado en los 16vos de final, su lucha llevó a Argentina a extender el partido hasta el segundo tiempo suplementario. Luego de la noticia de que Vozinha podría llegar al Inter de Miami (además de tener interés de muchos clubes de la segunda división de Brasil), la llegada de Cabral al Gremio supone otro salto para un caboverdeano que fue parte de la inolvidable participación mundialista de los Tiburones Azules.