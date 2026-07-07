Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, se perfila como una de las grandes sorpresas del mercado futbolístico tras su destacada actuación con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026. El arquero, de 40 años, finalizó su contrato con el club portugués Chaves el 30 de junio y ahora se encuentra como agente libre, situación que ha despertado el interés de varios equipos.

Entre los clubes que han mostrado mayor interés se encuentra el Inter Miami, franquicia de la Major League Soccer que cuenta con Lionel Messi como su máxima estrella y a David Beckham como uno de sus principales propietarios. Según informó Record de Portugal, el equipo estadounidense valora la experiencia y el liderazgo que Vozinha podría aportar a un plantel con ambiciones tanto en la MLS como en competencias internacionales.

Las negociaciones serían directamente con el jugador

La posible llegada del portero caboverdiano se facilitaría al no requerirse un pago por traspaso, ya que el futbolista está libre. Esto permitiría que las negociaciones se centren directamente en las condiciones contractuales.

Durante la Copa del Mundo, Vozinha fue fundamental en la histórica campaña de Cabo Verde. Sus intervenciones frente a potencias como España, Uruguay y Argentina lo convirtieron en una de las figuras destacadas del torneo. En particular, en el duelo ante Argentina, el arquero realizó atajadas clave que contribuyeron a que su selección compitiera hasta el último momento contra el campeón defensor.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, en la mira del Inter Miami de Messi

Si se concreta su incorporación, Vozinha tendría la oportunidad de compartir plantel con Lionel Messi y formar parte de un proyecto deportivo y mediático respaldado por David Beckham, en una de las franquicias más resonantes del fútbol estadounidense.

Por el momento, aún no se ha cerrado ningún acuerdo, pero el arquero de Cabo Verde se posiciona como uno de los nombres más llamativos en el mercado tras su brillante actuación en el Mundial.