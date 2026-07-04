Vozinha con v de viral: el arquero de Cabo Verde llegó a los 24 millones de seguidores

Vozinha, arquero de Cabo Verde, es uno de los grandes ganadores de la Copa del Mundo 2026 porque en el plano personal revolucionó a las redes sociales desde el primer partido ante España. El 1 de 40 años de edad inició el recorrido deportivo con poco más de 46 mil seguidores en Instagram y se retiró de Miami con casi 24 millones.

Qué motorizó el exponencial aumento de seguidores

La razón fundamental fue su actuación personal y la de su equipo, eliminado en 16avos por el campeón del mundo defensor, de la mano de Lionel Messi, pero también por la calidad de sus rivales.

Arrancó con el 0 a 0 ante España, la gran candidata en la previa, continuó con la igualdad ante Uruguay y Arabia Saudita, para llegar al cruce decisivo del viernes por la tarde-noche, la batalla del Hard Rock Stadium.

Más allá de los goles recibidos por Messi, Lisandro "Licha" Martínez y Cristian "Cuti" Romero, el arquero se mostró muy sólido y su escalada en los clicks nunca se detuvo a lo largo de los 120 minutos.

Pese a su edad, trascendidos indican que el teléfono de su agente ha sido de los más requeridos y a partir del gran número cosechado en redes es que aparecieron importantes acuerdos publicitarios.

Al término del mano a mano ante el combinado albiceleste, en una entrevista televisiva con un medio de su país, el arquero se mostró consciente que por la edad no será un mercado de pases tan sencillo para él, pero expresó un deseo muy particular: “Quiero ver a mis compañeros en las mejores ligas del mundo en los próximos meses”.

Agente libre

Vozinha es agente libre en el mercado de pases después de haber dejado al GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Entre los supuestos interesados por sus servicios se nombra al Inter Miami, el equipo de Lionel Messi que ya anunció la llegada del mediocampista central brasileño Casemiro para la vuelta de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, el arquero se mostró muy cercano al capitán argentino desde la admiración profesional por un hombre que sigue reescribiendo la historia del fútbol.