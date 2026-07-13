A días de un fin de semana que tendrá el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, la ilusión sigue intacta para Franco Colapinto, que se prepara para competir en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps. El piloto argentino de la escudería Alpine afronta la décima fecha del campeonato 2026 tras sumar puntos en el GP de Gran Bretaña y buscará extender su presente positivo.

El pilarense de 22 años finalizó en el noveno puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña y llega a Spa-Francorchamps con el objetivo de maentener su crecimiento dentro de la escudería francesa en una de las competencias más exigentes del calendario. Previamente, participó del Festival de Goodwood cerrando el evento en el día de ayer, donde volvió a manejar el Lotus E20 y estuvo junto a otros protagonistas de la Fórmula 1.

El rendimiento de Colapinto en la accidentada carrera de Silverstone fue destacado y ahora buscará repetir esa actuación en un trazado con 7,004 kilómetros de extensión y reconocido por sus 19 curvas, además de una combinación de rectas largas con curvas rápidas que ponen a prueba a los pilotos durante las 44 vueltas que dura el circuito.

Cronograma completo del GP de Bélgica

La actividad en Spa-Francorchamps se desarrollará durante tres días, con entrenamientos libres, clasificación y la carrera principal, que tendrá lugar el domingo a las 10 de la mañana de Argentina.

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08:30 hs

Práctica libre 2: 12:00 hs

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07:30 hs

Clasificación: 11:00 hs

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00 hs