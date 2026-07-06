Tras el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en Silverstone, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, realizó un balance general del desempeño del equipo sin hacer referencia alguna a la destacada actuación del piloto argentino Franco Colapinto.

Colapinto, que partió desde el último lugar de la grilla debido a una falla técnica en la clasificación, logró una remontada sobresaliente. En los primeros metros ascendió al 16° puesto y, superando a varios competidores, finalizó en la novena posición tras las penalizaciones y abandono de otros corredores. Esta performance fue reconocida por el propio piloto, quien valoró tanto su ritmo como la suerte durante la carrera.

Sin embargo, en su repaso post-carrera, Nielsen se limitó a destacar que ambos pilotos sumaron puntos y resaltó el buen comienzo del equipo, pero evitó mencionar a Colapinto de manera específica.

La situación de Colapinto y Alpine en la Fórmula 1

Esta omisión cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta lo expresado por Nielsen apenas dos días antes en la conferencia oficial de la FIA en Silverstone. Allí, el director fue claro al afirmar: “Pierre tiene el puesto asegurado para la próxima temporada. Franco, no. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1”.

En esa misma conferencia, Nielsen reconoció que Colapinto ha mostrado progreso, aunque con reservas: “Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando. Este año ya ha hecho algunas buenas carreras. Miami fue bien. China fue bien”. Además, destacó su regularidad y capacidad para competir con Pierre Gasly, otro piloto del equipo.

La sorprendente omisión de Alpine sobre Colapinto tras su gran desempeño en Silverstone

El foco de Nielsen en su análisis posterior a Silverstone estuvo puesto en la lucha por el Campeonato de Constructores. Comentó que la diferencia con Racing Bulls se redujo a solo un punto y subrayó la necesidad de mejorar el rendimiento del auto para ganar velocidad.

La próxima carrera será el Gran Premio de Bélgica, que se disputará del 17 al 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Alpine buscará consolidar su posición en el campeonato.