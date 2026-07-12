Durante todo el fin de semana, se llevó adelante el Festival de Velocidad de Goodwood, uno de los más simbólicos del deporte motor, que contó con más de 600 vehículos. Una de las grandes atracciones fue la participación del piloto argentino Franco Colapinto, quien dijo presente con el Lotus E20 del equipo Alpine

Los apasionados del deporte motor vivieron cuatro días de pura velocidad en los jardines y terrenos de la Goodwood House, condado de West Sussex, en el sur de Inglaterra. Autos clásicos como modernos dicen presente en la subida de la clásica colina.

El día domingo dijo presente Franco Colapinto, quien volvió a subirse al Lotus E20, el mismo que utilizó en el road show de Buenos Aires. El piloto argentino, quien viene de ser noveno en el GP de Gran Bretaña después de partir 19º, hizo dos salidas en el circuito en el que se realiza el festival desde 1993.

"Fue muy divertido. Hay muchísimos fans alrededor. Sí, es una locura”, expresó Colapinto, quien además agradeció la oportunidad de poder estar “gracias a todos por venir. No hay tantos como en mi Road Show en Argentina, pero cerca. Y creo que ver todos estos autos de todos los años, de diferentes épocas, y cómo la F1 también se ha desarrollado con los años. Verlos juntos y en la vida real, subiendo una colina, especialmente en Goodwood, que es tan histórico” indicó.

Del clásico evento, dijeron presente 694 vehículos entre autos y motos, distribuidos durante los 4 días que duró. Además de Colapinto, Alpine dijo presente también con Pierre Gasly en el comenzó el evento, Alex Dunne, Paul Aron y Nina Gademan el viernes y sábado, mientras que Colapinto estuvo el domingo.

Además dijeron presente otras escuderías, Mercedes estivo con el W13 del 2022. Ferrari celebró los 75 años de su primera victoria en F1, de la mano del argentino José Froilán González en Silverstone. McLaren llegó con Lando Norris, actual campeón de la F1, y estuvo con el MCL60 de 2023. Leonardo Fornaroli (actual campeón de F2) también conducirá el auto.

Red Bull se presentó con Isack Hadjar, Yuki Tsunoda y Patrick Friesacher. Racing Bulls con Liam Lawson y Arvid Linblad. Williams celebró los 30 años del título de Damon Hill, con el FW18, el modelo con el que ganó la corona, entro los más destacados del evento.

El Festival de la Velocidad de Goodwood, llega post Silverstone, carrera que ganó Leclerc con Ferrari. Tras un fin de semana libre, la Fórmula 1 vuelve a la acción este domingo 19 de julio, con el GP de Bélgica, que le da continuidad al circuito europeo.