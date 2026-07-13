El Club Atlético River Plate oficializó la adjudicación a Grupo ENG S.A. para la ejecución de la ampliación y el techado integral del Estadio Monumental, tras la finalización del proceso de licitación pública. La inversión total ascenderá a USD 145.085.227 más IVA, que incluye la construcción de una nueva bandeja perimetral de 360° y la cobertura completa de las tribunas.

La Comisión Directiva aprobó por unanimidad el resultado del proceso licitatorio, en el que participaron seis empresas. La apertura de sobres se realizó de forma digital con la supervisión de auditores externos y un escribano público, asegurando transparencia y confidencialidad durante toda la evaluación.

Remodelaciones que están más emparentadas con un club europeo

Luego de analizar las propuestas técnicas y económicas, se seleccionó a Grupo ENG S.A. por su sólida capacidad técnica, experiencia en ejecución y una oferta económica competitiva. La propuesta ganadora superó a la segunda mejor oferta en un 28% y a la tercera en un 86%. El monto aprobado cubre trabajos principales, equipamiento como butacas y barandas, dirección y monitoreo de obra, seguridad, financiamiento y adecuaciones de servicios.

Con esta remodelación, el estadio alcanzará una capacidad para 101.000 espectadores, incorporando 16.000 asientos adicionales destinados exclusivamente a socios, quienes tendrán acceso preferencial sin costo extra para abonados. Además, todas las tribunas estarán cubiertas por un techo integral, que no cerrará completamente el estadio para preservar la calidad del césped, una decisión basada en experiencias internacionales.

El financiamiento del proyecto fue estructurado mediante un crédito internacional de hasta USD 100 millones, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El préstamo tiene un plazo de diez años con tres de gracia, por lo que el club comenzará a devolverlo una vez finalizadas las obras.

Además, River Plate firmó un acuerdo comercial por USD 110 millones para la cesión del naming del estadio y la explotación exclusiva de espectáculos y conciertos durante los próximos diez años, fortaleciendo la viabilidad financiera del proyecto.

El inicio de la remodelación está previsto para abril de 2027, con un plazo de ejecución estimado en 36 meses. La dirigencia aseguró que la afectación a la localía será mínima, limitándose a un máximo de tres partidos durante el desarrollo de los trabajos, que se realizarán por etapas para mantener el normal funcionamiento del club.

El proyecto también contempla mejoras en el Instituto River Plate y en la residencia juvenil Casa River. Al menos el 25% de los ingresos adicionales que genere la obra se destinarán a becas y al desarrollo de infraestructura deportiva y social a través del Fondo de Reinversión Social.

River Plate adjudicó la obra de ampliación y techado del Monumental por más de 145 millones de dólares

La dirigencia remarcó que el modelo financiero protege los fondos destinados al fútbol profesional y otras actividades centrales, garantizando que la inversión no afectará el flujo de caja operativo del club.

Con estas obras, el estadio Monumental potenciará su perfil multipropósito, mejorando la capacidad y comodidad para eventos deportivos y espectáculos masivos, con avances en acústica y reducción de costos de mantenimiento.

El Club Atlético River Plate comunicó que, tras la aprobación de la Comisión Directiva, se convocará a una Asamblea Extraordinaria de Representantes de Socios para el tratamiento formal del proyecto, ratificando el compromiso con la transparencia y la participación institucional.