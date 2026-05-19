La Fundación River Plate presentó "Una mirada cambia el partido, que nadie juegue solo", una campaña de salud mental con el apoyo de UNICEF y CAF que invita a mirar alrededor, registrar al otro e intervenir cuando un chico lo necesita.

La campaña parte de una realidad creciente: el aislamiento y la soledad en adolescentes muchas veces no se anuncia. Se manifiesta en silencios, cambios de conducta, desconexión o retraimiento. Los pedidos de ayuda existen, pero rara vez son explícitos.

Por eso, el foco de esta campaña no está puesto solo en quien necesita ayuda, sino en quienes están en condiciones de escuchar y responder. Para transmitir ese mensaje, la campaña toma prestada una lógica del fútbol: en la cancha, cuando un compañero grita “solo”, la respuesta inmediata es darle una asistencia, “pasarle la pelota”.

Esa misma capacidad de registrar al otro y actuar es la que “Una mirada cambia el partido” propone trasladar a la vida cotidiana. No es una campaña de concientización. Es una campaña de movilización comunitaria. El objetivo es activar comportamientos reales: que un chico hable, que un amigo pregunte, que alguien del entorno intervenga. Que la mirada se convierta en acción.

El lanzamiento de la campaña fue ante referentes del deporte, la salud mental y el desarrollo social.

La jornada contó con palabras de apertura de Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate; Ignacio Villarroel, vicepresidente 2do del Club Atlético River Plate; Martín Giménez Rebora, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF Argentina; y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF.

La actividad incluyó un panel sobre salud mental en niños y adolescentes a cargo de Mariano Aizpurúa, Oficial de Salud de UNICEF Argentina y Sebastián Blasco Coordinador del Departamento de Psicología y Bienestar Deportivo de Fútbol Formativo del Club Atlético River Plate, la proyección del spot y la presentación del concepto creativo a cargo de Martín Mercado, director de Mercado McCann, y Lucía de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River Plate.

Durante el acontecimiento, el referente del vóley argentino, Luciano de Cecco, compartió su experiencia personal sobre salud mental y la importancia de contar con una red de contención. Su testimonio reforzó el mensaje central de la campaña: que hablar, preguntar y acercarse puede marcar una diferencia real en la vida de un chico.

“Yo no hablé. Cometí el error de no hablar antes. Seguí jugando, haciendo de cuenta que no pasaba nada. Pero hoy entendí que necesito de esa contención, de gente que me escuche y comunicar lo que me pasa. Hoy me despierto feliz, sabiendo que pude salir de un lugar horrible, un lugar al que no quiero volver nunca más”, expresó De Cecco, medallista de bronce en Tokio 2020.

El lanzamiento incluye un spot audiovisual que recrea la metáfora futbolera como punto de partida narrativo y emocional. En paralelo, se desarrollarán piezas digitales para redes sociales y talleres experienciales orientados a adolescentes, educadores y referentes comunitarios.