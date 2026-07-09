Luego de varias versiones, Franco Armani decidió ponerle fin a su ciclo en River Plate y continuará su carrera en Atlético Nacional de Colombia, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. El arquero de 39 años habría alcanzado un acuerdo para regresar al club donde construyó gran parte de su prestigio internacional.

La salida del histórico guardameta representa el cierre de una de las etapas más exitosas en el arco del Millonario y, al mismo tiempo, abre definitivamente la puerta para que Santiago Beltrán asuma la titularidad en el equipo.

Si bien desde River todavía no hubo un anuncio oficial, la decisión del futbolista ya estaría tomada y solo restarían definiciones administrativas para concretar el regreso al fútbol colombiano.

El final de una etapa histórica en River

La salida de Franco Armani marca el final de un ciclo que comenzó en 2018, cuando llegó desde Atlético Nacional para convertirse rápidamente en referente del plantel.

Durante estos años fue una pieza fundamental en los principales títulos obtenidos por River y se consolidó como uno de los grandes ídolos modernos del club gracias a sus actuaciones decisivas tanto en torneos locales como internacionales.

Además de sus títulos con River, Armani fue parte de la Selección Argentina campeona del Mundial de Qatar 2022, lo que elevó aún más su reconocimiento internacional.

Atlético Nacional recupera a otra de sus leyendas

Todo indica que el próximo destino del arquero será Atlético Nacional, institución donde también escribió una página inolvidable.

En el conjunto colombiano disputó 366 partidos oficiales y conquistó 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2016, torneo que terminó de instalarlo entre los mejores arqueros del continente.

Su regreso representa mucho más que una incorporación deportiva: significa la vuelta de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del club.

¿Quién reemplazará a Franco Armani en River?

La decisión de Armani también modifica el panorama deportivo del equipo.

Con la salida del experimentado arquero, Santiago Beltrán aparece como el principal candidato para adueñarse del arco del Millonario, una posibilidad que ya comenzó a tomar fuerza durante las últimas temporadas cada vez que Armani estuvo ausente por lesiones o rotaciones.

La transición ya venía siendo evaluada por el cuerpo técnico y esta decisión acelera el recambio en uno de los puestos más sensibles del plantel.

Un cambio generacional que River ya empezaba a preparar

Más allá de la importancia de Armani dentro del vestuario, su edad (39 años) hacía prever que el club debía comenzar a planificar el futuro del arco.

En los últimos meses, Beltrán ganó minutos y respondió cuando fue requerido, un escenario que facilitó que el histórico arquero entendiera que era el momento adecuado para cerrar su ciclo.

River afrontará ahora el desafío de reemplazar no solo a un arquero, sino también a uno de los líderes más importantes de la última década.