Nico Vázquez abrió una puerta muy íntima de su amistad con Lionel Messi en plena competencia mundialista. Mientras el capitán de la Selección Argentina disputa el Mundial 2026, el actor contó que mantiene un contacto casi cotidiano con él y reveló cuál es el rol que ocupa en la previa de cada partido.

La confesión apareció durante una nota con LAM, mientras Nico Vázquez atraviesa una etapa laboral cargada de proyectos. Además de seguir al frente de Rocky, el actor se prepara para conducir Popstars, el reality musical que vuelve a la televisión y que en su momento marcó a una generación con Bandana y Mambrú.

“Hablo con Leo casi todos los días”, contó Nico Vázquez, dejando en claro que la comunicación con el rosarino no se limita a los resultados ni a los partidos de la Selección Argentina. Según explicó, el vínculo entre ambos tiene una dinámica mucho más cercana, marcada por conversaciones personales, humor y acompañamiento.

En ese sentido, el actor reveló qué intenta hacer cuando Messi está por afrontar un nuevo compromiso mundialista. “Lo acompaño como amigo. Trato de hacerlo reír y distenderlo antes de un partido”, aseguró. La frase expuso una faceta más íntima del capitán argentino, que encuentra en su amigo un espacio de confianza en medio de la presión deportiva.

El viaje a Estados Unidos, esta vez, quedó fuera de sus planes. Nico contó que eligió correrse de la dinámica de seguir a la Selección Argentina desde la cancha y vivir el Mundial con otra distancia, entre descanso y agenda laboral. Esa decisión también formó parte de sus charlas con Messi: “Le conté que necesitaba priorizar mis vacaciones y que me encanta vivir el Mundial desde otro lugar”, reveló.

En medio de la charla, Nico Vázquez también contó una situación que mostró hasta dónde llega esa confianza con Lionel Messi. A partir de un pedido suyo, Benjamín Rojas pudo ir con su familia a ver uno de los partidos del Mundial, y ese favor terminó abriendo otro ida y vuelta entre ellos. “Fue con unas entradas que le conseguí a través de Leo, y después en el agradecimiento hablamos, nos reímos. Yo le contaba anécdotas de Benja, que siempre tiene algo gracioso que le pasa porque es un personaje”, relató.

Sobre el final, el actor dejó en claro que no habla de una relación superficial ni de un vínculo armado por la fama. “A mí me emociona mucho la relación que tengo con él. Soy un agradecido”, afirmó. Y cerró con una frase que resumió la profundidad de esa amistad: “Siento que es un gran amigo conmigo y sé que yo lo soy también con él, entonces estamos juntos siempre. Pasamos muchas cosas. Él me acompañó en momentos difíciles y yo también a él, y eso hizo que tengamos esta amistad”.