El Subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén, Christian Haspert, celebró que tras los festejos del sábado por el partido, rápidamente se puso en marcha un operativo especial para que el Monumento a San Martín y el centro quede totalmente limpio y en condiciones para este domingo,

El operativo de seguridad finalizó alrededor de las 5, cuando los 30 mil presentes se habían ido. Hubo festejos en el Monumento y alrededores desde pasadas las 00 hasta la madrugada, celebrando el paso de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial.

Cuando finalizaron las celebraciones del sábado, que culminaron sin incidentes y con solo seis demorados, la Subsecretaría comenzó el plan de limpieza especial para que esté todo listo para disfrutar el centro limpio este domingo.

"Gracias al equipo por su dedicación durante toda la noche", manifestó Haspert, quien detalló que el microcentro quedó impecable. Con este trabajo el alto neuquino ya está en condiciones para que turistas y vecinos sigan disfrutando de los espacios.