La cuenta regresiva entra en su última etapa y Lionel Scaloni ultima detalles del equipo con el que la Selección Argentina buscará la final del Mundial 2026. El entrenador no modificaría demasiado para el partido de semifinales frente a Inglaterra en Atlanta, sin embargo la gran duda es la posible ausencia de Rodrigo De Paul.

El Motorcito, que fue sustituido en los tres previos duelos de mata-mata, aparece con chances de ser reemplazado. El mediocampista, pieza clave para Scaloni durante su ciclo, estuvo considerado para salir antes del partido contra Egipto, pero pese a eso fue titular en los anteriores seis encuentros. Su reemplazante, en caso de que el DT lo decida, está entre Nicolás González y Giovani Simeone.

El extremo surgido en Argentinos Juniors ha sido habitual recambio y ha mostrado buen nivel, pero obligaría a Alexis Mac Allister o Enzo Fernández a jugar más recostado sobre la derecha. Simeone, por su parte, está más acostumbrado a jugar delante del lateral derecho y, si bien su inclusión sería más sorpresiva ya que no viene ingresando, es el perfil más cercano a De Paul en cuanto al despliegue físico. Otra alternativa, aunque menos probable, es la presencia de Exequiel Palacios para poblar el mediocampo.

Otra posible modificación podría darse en el lateral derecho, donde Nahuel Molina sigue partiendo con ventaja sobre Gonzalo Montiel, aunque esto será definido luego del último entrenamiento. En la conferencia de mañana Scaloni podría dar algún indicio de esto, aunque como suele hacer siempre intentará guardarse la alineación titular hasta última hora.

Los posibles once

De esta manera, el equipo argentino para enfrentar a Inglaterra lo conformarían Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.