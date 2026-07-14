Argentina ultima detalles pensando en el cotejo de semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra. Rodrigo De Paul palpitó el cruce que puede dejar nuevamente a Argentina en una final, “Me anima el estar a un paso de jugar otra final del mundo” dijo el mediocampista.

Sin la confirmación del equipo, y con De Paul en duda, Argentina entrena pensando en el duelo de las 16hs del miércoles en Atlanta. Un partido que significa siempre algo más para el hincha y el jugador argentino.

“Este tipo de partido me encanta, me motivan, tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas" expresó el mediocampista, quien además agregó “Lo vivo con muchas alegrías, contra una selección que nunca enfrenté. Con alegría, confianza y ansiedad”.

Por otro lado, también bajó el mismo mensaje de Scaloni “Es un partido de fútbol único porque es una semifinal contra Inglaterra, esperamos que la gente disfrute un espectáculo, y que los argentinos cuando termine el partido estén muy felices”, agregando además que “Es una semifinal de Copa del Mundo contra un gran rival, una gran selección. Estamos muy motivados y con muchas ganas de jugar... Siempre el partido que está delante termina siendo el más importante”.

Si bien Lionel Scaloni no confirmó el 11, la gran duda está en el medio y la defensa, si está Rodrigo De Paul y repetiría equipo de los últimos dos partidos, o ingresaría un defensor más, para jugar con línea de 5 y tres mediocampistas.