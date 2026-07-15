El baldazo de agua fría que significó la eliminación de Francia en semifinales del Mundial 2026 ante España causó una profunda conmoción que se vio reflejada en las críticas de la prensa francesa, criticando la actuación del equipo y mostrando su decepción con Kylian Mbappé al ponerlo como figura central del fracaso. El diario L'Équipe fue el más duro al titular "El desastre de Dallas", en referencia al estadio donde se dio la derrota ante la Roja.

Francia aspiraba a alcanzar su tercera final consecutiva, y llegó a las semifinales como el máximo favorito a llevarse la Copa del Mundo, que conquistó en Rusia 2018 y de la que fue subcampeón en Qatar 2022. El diario L'Équipe reconoció que "la selección francesa fue superada ampliamente" y que fue "asfixiada en todos los aspectos del juego", agregando además una mención al aniversario de la Toma de la Bastilla, que agregó cierto simbolismo a la derrota.

En su cobertura, L'Équipe reconoció que "la selección francesa fue superada ampliamente" y que fue "asfixiada en todos los aspectos del juego". Por el contrario, definieron a España como un equipo "impresionante". Por otra parte, Le Monde tituló en su versión digital: "El fin del sueño azul, Les Bleus dominados y eliminados por La Roja en la semifinal del Mundial 2026", mientras que Le Figaro coincidió con esa línea editorial, pero también hizo hincapié en las calificaciones individuales, subrayando el mal encuentro de jugadores como Michael Olise, Mbappé y Ousmane Dembelé.

Deschamps y Mbappé soñaban con una tercera final consecutiva, pero chocaron con España. (Foto: AP)

Deschamps se despide tras 14 años

La caída en semifinales significó también el final de un exitoso ciclo para Didier Deschamps, que luego de asumir en 2012 logró conducir a Les Bleus a su segundo Mundial y terminará este sábado tras el partido por el tercer puesto. A pesar de plantear alguna queja sobre si el árbitro "tenía o no el nivel para una semifinal", el DT fue contundente: "La razón principal de la derrota es que simplemente no estuvimos a la altura. Este es el máximo nivel, aunque duela... Era el último paso antes de esa posible final. Ahora jugaremos el partido por el tercer puesto", sostuvo.