España dio un golpe de autoridad en Dallas, venció 2-0 a Francia y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente fue superior de principio a fin, neutralizó a las figuras francesas y selló una clasificación que desató la fiesta en todo el país. Del otro lado, la decepción fue total para un seleccionado que llegaba como uno de los grandes candidatos a levantar la Copa del Mundo.

Pero apenas sonó el pitazo final, comenzó otro partido. Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, las redes sociales reaccionaron al instante y transformaron la eliminación francesa en un verdadero festival de memes. Desde las bromas por la actuación de Kylian Mbappé y compañía hasta las comparaciones con viejas frustraciones mundialistas, miles de usuarios aprovecharon la derrota para desplegar toda su creatividad. En cuestión de minutos, Francia se convirtió en tendencia global y las publicaciones inundaron X, Instagram, Facebook y TikTok.