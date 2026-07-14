En uno de los partidos más decisivos de la Copa del Mundo, España ganó 2-0 a Francia por la primera semifinal del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, y es el primer finalista del certamen. Con el tanto el penal de Mikel Oyarzábal y otro de Pedro Porro, la Roja se metió en la segunda semifinal de su historia y quiere repetir lo hecho en Sudáfrica 2010, donde terminaron conquistando su única estrella. Por su parte Les Bleus, liderados por Kylian Mbappé, se perdieron la chance de su tercera final consecutiva.

Un partido en el que se vio una inesperada superioridad, España superó unos minutos iniciales de zozobra y, desde la ventaja que le otorgó un error de Lucas Digne que derivó en el penal que Oyarzábal, comenzó a justificar con una gran actuación colectiva la resonante victoria ante Les Bleus, sin grandes chances en aquel primer tiempo pero desnudando las falencias francesas al ganar duelos, no permitirle a Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembelé asociarse y defendiéndose bien con la pelota.

Oyarzábal, de penal, adelantó a España. (Foto: LaPresse)

En la segunda parte, aquel control de partido se amplió porque los de Luis de la Fuente empezaron a tener la pelota y encontrar alguna grieta en el fondo francés que terminaron aprovechando para el 2-0. Una gran jugada colectiva culminó entre Porro y Dani Olmo, que con su descarga dejó en soledad al lateral para que éste pusiera el segundo. Desde allí, España jugó a sus anchas y por momentos bailó a Francia. Un tanto anulado a Lamine Yamal por offside pudo haber sido la frutilla del postre, pero eso no opacó una actuación digna de una selección que busca la Copa del Mundo.

Con esta victoria, la Roja suma tres triunfos al hilo ante los franceses, todos en distintas semifinales (Eurocopa 2024, UEFA Nations League 2025 y Mundial 2026) y finalizan el exitoso ciclo de un Didier Deschamps que se alejará luego de 14 años al frente de Les Bleus sin poder alcanzar la tercera final mundialista consecutiva. España, por su parte, alcanza la segunda de su historia y buscará el domingo coronarse como la mejor selección del planeta.

Francia 0-2 España, los goles

Una jugada aislada y un error evitable de Lucas Digne decantó en el primer gol del partido con el que España se adelantó en la semifinal. Al intentar despejar, el lateral no vio la llegada de Lamine Yamal, que lo anticipó y se comió de lleno la patada del francés. Iván Barton no dudó y señaló la pena máxima que Oyarzábal, con un buen remate cruzado a media altura, transformó en el 1-0.

A los doce minutos del segundo tiempo, una España que se mostraba superior y dueña de la pelota plasmó con un nuevo gol este dominio. Luego de una larga tenencia, Pedro Porro jugó la pared con Dani Olmo, que descargó de gran manera estando de espaldas y dejó mano a mano al lateral del Tottenham, que definió por un costado ante la salida de Mike Maignan.

Saliba dejó la cancha por lesión

El zaguero francés fue la segunda mala noticia de los galos en el partido. En una jugada donde tenía la pelota en su poder, se tiró al piso repentinamente y pidió el cambio por una aparente lesión muscular. El central del Arsenal fue reemplazado por Maxence Lacroix.

Formaciones

Finalmente, Didier Deschamps realizará dos cambios en la formación. Luego de una lesión, Aurelién Tchouameni retorna en el mediocampo por Manu Koné, en tanto que Bradley Barcola volverá a ser titular en lugar de Desire Doué. Por el lado de Luis de la Fuente, apostará por los mismos once que vencieron a Bélgica en cuartos.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Aurelién Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembelé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabían Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

TV: DSports, Telefé y Paramount+.

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

La previa

Por el lado de Francia, su performance ha sido la más sólida de todo el Mundial. Luego de ganar los tres partidos de fase de grupos, aún no recibe goles en los mata-mata. Venció por 3-0 a Suecia en 16vos, superó a Paraguay 1-0 en octavos de final y viene de ganarle 2-0 a Marruecos en cuartos. Con 16 tantos a favor (ocho de ellos de Mbappé) y solamente dos en contra, los de Didier Deschamps van por otro éxito que los meta en la final. La única duda del DT en el once es si sostener a Manu Koné en el medio o devolverle la titularidad a Aurelién Tchouameni, ya recuperado de una lesión.

Mbappé quiere llevar a Francia a una nueva final. (Foto: AP)

Por su parte, España fue de menos a más tras algunas actuaciones dudosas en fase de grupos, pero dejó en el camino a Austria por 3-0 y aunque los triunfos por 1-0 ante Portugal en octavos y 2-1 ante Bélgica en cuartos llegaron con goles agónicos de Mikel Merino, el conjunto ibérico mostró mayor solidez en el juego y supo sacar esos encuentros adelante. Para este partido, Luis de la Fuente guarda solamente una duda y es si sostener en el medio a Fabián Ruiz o volver a confiar en Pedri, al que sacó del once ante los belgas.

Merino volvió a marcar un gol clave para España ante Bélgica. (Foto: AP)

Los antecedentes recientes favorecen a los ibéricos. En los últimos dos enfrentamientos, las victorias quedaron en manos de España, que además tuvo un gran aporte de Lamine Yamal en ambas. La última fue un 5-4 por las semis de la UEFA Nations League con dos tantos del juvenil extremo, en tanto que en 2024, también en semifinales pero de la Eurocopa, el crack del Barcelona anotó en el 2-1 de la Roja que lo puso en la final del torneo que luego conquistaría.