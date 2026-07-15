Dentro de los múltiples condimentos que guarda el encuentro entre la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el cruce tendrá un significado especial para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni debido al pasado de ellos como futbolistas: Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala quieren revancha de la derrota ante los ingleses en 2002.

Más allá de la histórica rivalidad potenciada desde el Mundial de México 1986, será un partido especial para los tres ayudantes por su pasado compartido en la Albiceleste. Los tres formaron parte del plantel que enfrentó a Inglaterra en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Argentina cayó 1-0 con un tanto de David Beckham de penal, derrota que fue clave para la posterior eliminación en fase de grupos luego de empatar 1-1 con Suecia.

El partido en cuestión se jugó el 7 de junio de 2002 en el Domo de Sapporo, Japón. Walter Samuel fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Aimar ingresó en el segundo tiempo por Juan Sebastián Verón. Por su parte, Roberto Ayala, referente de aquel equipo, no pudo jugar ese encuentro por una lesión sufrida en el calentamiento previo al debut contra Nigeria. El Ratón había convertido el penal decisivo de la tanda en octavos del Mundial 1998, donde Argentina eliminó a los ingleses tras el 2-2 en tiempo regular y el alargue. Por su ausencia en 2002, Marcelo Bielsa puso a Mauricio Pochettino en la defensa, quien cometió la infracción que derivó en el penal de Beckham.

Aimar, otro de los que busca "revancha" de la derrota en 2002.

Desde aquel amargo antecedente Aimar y Ayala no tuvieron revancha ante Inglaterra, mientras que Samuel al menos se dio el gusto de marcar en el amistoso de 2005, último encuentro entre ambas selecciones. No obstante, Argentina perdió ese encuentro por 3-2 pese a que el gol del entonces zaguero de la Albiceleste decretaba el transitorio 2-1.

El registro positivo de Aimar, Samuel y Scaloni

Más allá de esta sed de revancha con la Mayor, Aimar, Samuel y Scaloni le ganaron a Inglaterra en la Sub-20. El 26 de junio de 1997, Argentina derrotó 2-1 a los Three Lions por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Malasia, donde la Albiceleste se coronó campeón. Los goles fueron de Juan Román Riquelme (de penal) y el propio Aimar, que fue una de las figuras del partido, mientras que Jamie Carragher descontó para los ingleses. En ese encuentro Samuel jugó como titular y el entrenador argentino entró al inicio del segundo tiempo.