Llegó el día para un duelo que puede marcar época. Argentina se mide a Inglaterra desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, en un partido cargado de historia que tendrá en juego nada menos que un lugar en la final, donde ya espera España. Para la Albiceleste, que tendrá a Lionel Messi enfrentando por primera vez a los ingleses, es la oportunidad de volver a un duelo definitorio en ocasiones consecutivas, como ya hizo en 1986 y 1990. El encuentro es transmisión de Mitre Patagonia FM 90.5, del Grupo Prima Multimedios.

Pese a las retieradas declaraciones de Lionel Scaloni expresando que será "solamente un partido de fútbol", el partido va a revivir una rivalidad histórica entre ambos seleccionados, que volverán a enfrentarse tras 21 años. Aquella pica comenzó en el Mundial de 1966 y se potenció tras la Guerra de Malvinas, especialmente luego del icónico 2-1 en cuartos de final de México 1986, en el que Diego Armando Maradona brilló marcando dos tantos.

Maradona dejó una huella indeleble en la historia del Argentina-Inglaterra.

Luego de dejar en el camino a Cabo Verde por 3-2 en el tiempo suplementario, de lograr una infartante victoria, también 3-2, ante Egipto, remontando dos goles, y superar a Suiza por 3-1 en el tiempo extra, Argentina está entre los cuatro mejores del mundo. Con Messi como bandera y goleador en su primer encuentro ante los Three Lions, la Albiceleste va en busca de su segunda final consecutiva. En cuanto al equipo, Scaloni mantendrá hasta el final dos dudas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel y la chance de que Rodrigo De Paul deje su lugar, que podría estar ocupado por Nicolás González o Giuliano Simeone.

Messi, ante un partido inédito para él, buscará llevar a Argentina a otra final. (Foto: EPA)

Por su parte, Inglaterra va por la segunda final de su historia. Los Three Lions llegan a este compromiso luego de haber dejado en el camino a Noruega por 2-1 en tiempo extra, con dos tantos de Jude Bellingham, que alcanzó al goleador Harry Kane con seis goles. De cara al cotejo, Thomas Tuchel haría retornar al once a Reece James, recuperado de una lesión muscular, y Bukayo Saka, que estuvo alternando en el cuadro titular por una dolencia en el tendón de Aquiles. Tomarían el lugar de John Stones y Noni Madueke, respectivamente.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, TV Pública, Disney+ y Paramount+.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).