La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se acerca y Jamie Carragher, ex defensor del Liverpool y actual analista en Sky Sports, compartió su visión sobre el desafío que enfrentará la selección inglesa para detener a Lionel Messi, la gran figura del torneo.

Sobre la dificultad que representa frenar al 10 argentino, Carragher afirmó: "Nadie encontró la respuesta" tras dos décadas de dominio de Messi. Para el exfutbolista, marcarlo individualmente no es la solución, pero subrayó la necesidad de un plan táctico específico. "Te enfrentás al, posiblemente, mejor jugador de todos los tiempos", explicó.

Además, Carragher sugirió aprovechar las características defensivas de Argentina: "Deberían pensar en cómo sacar provecho de cómo camina por ahí cuando los oponentes tienen la pelota", y agregó que no es necesario que el lateral izquierdo inglés se quede pegado a Messi todo el partido, ya que Argentina suele defender con sólo nueve jugadores de campo.

En cuanto al estilo de juego que espera de Inglaterra, Carragher recordó el debut del equipo en el Mundial, cuando vencieron 4-2 a Croacia, y espera ver un planteo similar: "Espero que tenga elementos del estilo de juego de Croacia, donde juegas contra un equipo que se considera a sí mismo un buen equipo".

Respecto a la estrategia de Argentina, el analista opinó que el equipo de Scaloni buscará recuperar la pelota y dejar espacios para atacar. "A sus laterales les gusta jugar arriba y por las bandas, pero no suelen jugar con los extremos, así que quizás podamos aprovechar eso", señaló. También afirmó que espera un partido diferente a los que Inglaterra mostró hasta ahora en el torneo y consideró que "no ha estado ni cerca de mostrar su mejor nivel".

Por otro lado, Carragher se refirió a las declaraciones del entrenador inglés Thomas Tuchel tras la ajustada victoria 2-1 contra Noruega, donde el DT fue crítico con su equipo: "No estoy satisfecho con el rendimiento. Nos complicamos muchísimo la vida. Fuimos descuidados, no fuimos lo suficientemente rápidos. Hoy tuvimos suerte".

El mediocampista Jude Bellingham respondió defendiendo a sus compañeros: "Fue un esfuerzo enorme. Todos los jugadores trabajaron durísimo" y agregó que "quizás él no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Haaland, Odegaard, Antonio Nusa y Sorloth".

El plan para una semifinal histórica

Jamie Carragher analiza cómo frenar a Messi y anticipa la semifinal Argentina-Inglaterra

Carragher valoró la postura de Tuchel, considerándola adecuada y necesaria en un Mundial: "No me pareció que hubiera nada malo en lo que dijo Tuchel. Probablemente estaba emocionado después del partido. No jugaron particularmente bien y podrían haber perdido fácilmente. En un Mundial, un entrenador tiene que ser decisivo, tiene que ser directo. No se puede esperar. Las cosas tienen que suceder de inmediato. Me pareció brillante lo que dijo".

Sobre la reacción de Bellingham, el exlateral mostró comprensión: "También estaba emocionado después del partido. Acababa de marcar dos goles y se dio cuenta de lo duro que fue el partido y de las condiciones. Puedo entenderlo, pero Thomas Tuchel no tendrá ningún problema con eso".

La expectativa está puesta en cómo Inglaterra podrá ejecutar un plan efectivo para contener a Messi y a la Argentina, un desafío que Carragher reconoce como uno de los más complejos en la historia del fútbol reciente. Mientras tanto, la tensión y la emoción crecen a horas del esperado cruce entre dos potencias del Mundial 2026.