En un nuevo capítulo de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo, la Selección argentina vestirá una camiseta alternativa que combina identidad cultural y tradición futbolera. La indumentaria suplente, diseñada por Adidas para el Mundial 2026, está inspirada en el fileteado porteño, una manifestación artística originaria de Buenos Aires a fines del siglo XIX.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizará esta camiseta de base oscura con detalles en azul para el partido de semifinales que se disputará el miércoles a las 16:00 en el Atlanta Stadium, Estados Unidos. Más allá de evitar similitudes con el uniforme rival, la camiseta incorpora elementos gráficos que remiten a la historia y cultura porteña.

El diseño presenta trazos curvos, formas ornamentales y líneas en espiral que evocan el fileteado porteño, una técnica pictórica tradicional que se desarrolló inicialmente como decoración en carros de transporte de alimentos tirados por animales. Con el tiempo, esta expresión artística se extendió a camiones, colectivos, carteles y otros objetos urbanos de Buenos Aires.

Los rasgos distintivos para la creación de la camiseta suplente

Entre los rasgos distintivos del fileteado se encuentran colores vivos, líneas estilizadas, simetría, efectos tridimensionales logrados con sombras y perspectivas, además de una tipografía característica que se volvió un sello visual de la ciudad. En 2015, la UNESCO reconoció al filete porteño como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Adidas describió esta camiseta como “un diseño dinámico inspirado en la expresión artística de la ciudad”, destacando su valor más allá del ámbito deportivo. Así, la indumentaria que vestirá Argentina frente a Inglaterra no solo es una elección cromática, sino una pieza que representa la identidad cultural y el arte popular porteño.

El contexto del partido añade una carga simbólica fuerte: ambos países se enfrentan en semifinales del Mundial 2026, un duelo que siempre genera gran expectativa y que en esta ocasión se viste con una camiseta que mezcla memoria futbolera, historia y arte tradicional argentino.

La camiseta bien Argentina que usará la selección ante Inglaterra inspirada en el fileteado porteño

Además del aspecto deportivo, el encuentro se desarrolla en un marco en el que la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” ha pedido separar la pasión por el fútbol del reclamo de soberanía nacional, enviando un mensaje para evitar que el deporte sea interpretado como una revancha.

Con esta camiseta, Argentina busca seguir construyendo su historia en el torneo más importante del fútbol mundial, fusionando su legado deportivo con la riqueza cultural de Buenos Aires.