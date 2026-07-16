Leandro Paredes, volante de la selección argentina, expresó con firmeza su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas luego del partido ante Inglaterra en el Mundial 2026. Tras la victoria que llevó a Argentina a la final, los jugadores mostraron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que el mediocampista reafirmó en la zona mixta: "Y siempre serán argentinas", dijo con convicción.

El encuentro contra Inglaterra estuvo cargado de significado más allá de lo futbolístico. La histórica rivalidad entre ambos países se hizo sentir, especialmente luego de que se informara que los hinchas argentinos no podrían ingresar al estadio con banderas que reivindicaran la soberanía argentina sobre las Malvinas. Por eso, la decisión de los jugadores de exhibir esa bandera fue un acto simbólico que resonó profundamente en el grupo.

En la entrevista con la periodista Sofía Martínez para Telefé, Paredes manifestó la emoción que vivió el plantel tras el triunfo: "No hay palabras. En los últimos minutos trataba de pensar, de meter algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando y no podía. La verdad que la emoción es muy grande, el sentimiento es único y queda un pasito más, haremos lo mejor posible".

La confianza, el coraje y la lucha en el mediocampo

El mediocampista también destacó la confianza que tuvieron durante el partido, a pesar de que Inglaterra abrió el marcador con un gol de Gordon: "¿Si la vi complicada? Jamás. Creo que es el partido que más controlado tuvimos, que mejor jugamos y en el que más confiaba". Además, calificó ambos goles como "momentos únicos" y expresó su felicidad por lo conseguido hasta ahora.

Sobre la fortaleza del equipo para superar las dificultades que enfrentaron en el Mundial, Paredes explicó: "Es una pasión muy grande que tenemos por esta camiseta, por nuestro país y por cada uno que tenemos al lado. Jugamos con mucho amor y respeto por el que tenemos al lado y eso nos llevó a conseguir cosas importantes y a estar en otra final del mundo".

Leandro Paredes reafirma: Las Malvinas siempre serán argentinas tras vencer a Inglaterra

Al ser consultado sobre sus sentimientos hacia el hecho de haber eliminado a Inglaterra, el jugador prefirió guardar silencio: "Me voy a guardar lo que pienso realmente de ganarle a Inglaterra, ja", aunque reconoció que la emoción que genera ese triunfo es "increíble por todo lo que genera. Para nuestro país es algo único".

Finalmente, Paredes compartió su sueño cumplido y la expectativa para la final del Mundial: "Soñaba con jugar una final del mundo con la Selección y tener la posibilidad de jugar la segunda es algo único. Uno no cae, no se da cuenta de lo que estamos haciendo y ojalá que el domingo les podamos dar otra gran alegría".