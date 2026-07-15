La Selección argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras derrotar por 2 a 1 a Inglaterra en una semifinal que se resolvió sobre el cierre en Atlanta, Estados Unidos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará ahora a España con la posibilidad de conquistar su segundo título mundial consecutivo.

Tras el encuentro, Leandro Paredes manifestó que la clasificación representa "una emoción increíble" y aseguró que "es un sueño volver a jugar la final del Mundial". El volante también sostuvo que nunca dudó de la victoria argentina pese a que el equipo comenzó perdiendo el partido.

Las declaraciones del futbolista llegaron minutos después de una de las semifinales más intensas del torneo, en la que Argentina remontó el marcador con goles en los minutos finales para mantener viva la ilusión del bicampeonato mundial.

La emoción de Leandro Paredes tras la clasificación

"No hay palabras para todo esto. La emoción es muy grande y el sentimiento es único", expresó el mediocampista, una de las piezas de experiencia dentro del plantel campeón del mundo.

Además, reveló la confianza que existía dentro del grupo pese al desarrollo del encuentro.

"Jamás pensé que no lo ganábamos, fue el partido en el que más confiaba".

Paredes también resaltó el vínculo entre el equipo y los hinchas argentinos, que volvieron a acompañar de manera masiva durante toda la Copa del Mundo.

"Es un sueño volver a jugar la final del Mundial. Es increíble lo que generamos nosotros primero y después la gente".

Argentina volvió a responder en un partido decisivo

La clasificación volvió a demostrar la capacidad de reacción del conjunto de Lionel Scaloni. Inglaterra abrió el marcador durante el segundo tiempo, pero Argentina igualó en el tramo final y consiguió el gol de la victoria en tiempo de descuento para sellar el 2-1 definitivo.

El resultado mantiene a la Albiceleste como una de las grandes protagonistas del fútbol mundial y le permitirá disputar una nueva definición por el título.

Un nuevo capítulo para una generación histórica

La clasificación representa la segunda final mundialista consecutiva para buena parte del plantel campeón en Qatar 2022 y consolida a esta generación como una de las más exitosas de la historia del fútbol argentino.

Para futbolistas como Lionel Messi, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la posibilidad de levantar otra Copa del Mundo los acerca a un lugar privilegiado dentro del deporte argentino.