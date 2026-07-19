Una vez consumada la derrota en la final del Mundial 2026 de la Selección Argentina ante España, inmediatamente todas las miradas se centraron en la reacción de Lionel Messi, que se mostró muy compungido por el resultado negativo. Tras perder por 1-0 frente a los españoles en tiempo extra, se vio el llanto del capitán argentino, primero en el césped del MetLife Stadium ni bien culminó el encuentro y luego, mirando a la hinchada después de recibir la medalla del segundo puesto.

Ese segundo momento fue sin dudas el más emotivo: después de recibir la medalla de plata al subcampeón, se vio a un Messi conmovido con una lágrima sobre la mejilla mientras contemplaba a los hinchas argentinos.Después de la ceremonia de premiación, tanto el rosarino de 39 años como el resto de la delegación argentina se acercó a saludar a sus seguidores y fue en ese instante que las emociones del capitán salieron a flor de piel.

Todavía dolido, pero en una retribución hacia los hinchas que viajaron al MetLife Stadium de Nueva Jersey, el astro sostuvo la mirada pese al dolor de la derrota en una postal que refleja el profundo sentimiento de Messi por la camiseta argentina, pero también mostró como quizás el '10' cayó en cuenta de que llegó el final de su historia en los Mundiales, de los que se va tras seis participaciones marcando nada menos que 21 goles en 34 partidos.