En el encuentro que definirá al campeón del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, uno de los grandes protagonistas volverá a ser Lionel Messi. Con su sola presencia en el cotejo definitivo, el capitán argentino será el segundo futbolista en la historia en disputar tres finales de Copa del Mundo, alcanzando a Cafú, el mítico lateral brasileño, quien hasta entonces era el único en tener ese logro. Además, extiende la distancia sobre Cristiano Ronaldo como el jugador con más encuentros en la cita mundialista.

Si bien Pelé, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski formaron parte de los planteles de Brasil y Alemania respectivamente, no estuvieron presentes en al menos una de esas ediciones. En el caso de Cafú, consiguió llegar y jugó las finales de Estados Unidos 1994, donde fue campeón, Francia 1998, en la que Brasil cayó ante Les Bleus por 3-0, y por último Corea-Japón 2002, en la que otra vez el lateral se consagró.

En el caso de Messi, en su primera final, en el Mundial de Brasil 2014, salió derrotado ante Alemania, mientras que en Qatar 2022 llegó la primera consagración. Ahora, Leo buscará con Argentina un inédito bicampeonato para el país, e igualar las consagraciones de Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962), únicas selecciones en lograr repetir la corona.

El que más partidos jugó

Por otra parte, el capitán argentino extiende también su récord como el jugador con más presentaciones mundialistas de la historia. En total serán 34 partidos cuando el árbitro Slavko Vinčić pite el inicio del partido, aventajando por siete encuentros al segundo en la lista, Cristiano Ronaldo, que acumula 27. Por detrás de CR7 quedaron los alemanes Matthäus y Miroslav Klose, con 25 y 24 presencias respectivamente.