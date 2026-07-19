En la antesala de la gran final donde Argentina se enfrenta a España por el Mundial 2026, Lionel Messi dejó un emotivo mensaje en sus redes para sus compañeros, CT, y todo el hincha argentino.

El posteo estuvo acompañado por una foto de toda la delegación argentina, con un tono nostálgico y de agradecimiento, casi al borde de la despedida.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", expresó el capitán, agregando agradecimiento "a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia".

"Pase lo que pase mañana (por hoy), este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA". Culminó.

Argentina jugará desde las 16hs en Nueva jersey la final de la Copa del Mundo 2026 ante España, la segunda de manera consecutiva para la selección y la tercera en la carrera de Lionel Messi.