El adiós al último sueño: Messi no pudo repetir la gloria de Qatar

La imagen quedó congelada para siempre. Lionel Messi caminó lentamente por el césped con los ojos inundados de lágrimas. Ya no había tiempo para otra remontada, ni lugar para la épica que tantas veces escribió con la camiseta argentina. El sueño de repetir la gloria de Qatar se había desvanecido frente a una España que encontró el gol que cambió la historia de la final del Mundial 2026.

No era una derrota más. Era el final de un viaje que comenzó hace dos décadas, cuando un adolescente rosarino se ponía por primera vez la camiseta de la Selección mayor y empezaba a cargar sobre sus hombros el peso de las expectativas de un país entero.

Messi ya había conquistado aquello que durante años le reclamaron. Ganó la Copa América, la Finalissima y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022, el título que lo sentó definitivamente en la mesa de los inmortales. Llegó a Estados Unidos sin la presión de demostrar nada, pero con el deseo intacto de volver a tocar el cielo.

Argentina estuvo otra vez a un paso. Atravesó el torneo con personalidad, eliminó rivales de jerarquía y alcanzó una nueva final. Sin embargo, esta vez el fútbol no tuvo reservado un final feliz para el capitán.

. El propio Messi no confirmó si este fue su último partido mundialista, aunque la realidad indica que difícilmente vuelva a disputar otra Copa del Mundo.

El pitazo final mostró una escena tan humana como conmovedora. Messi lloró. Lo hizo como lloran quienes entienden que hay sueños que ya no volverán. Mientras desde las tribunas llegaba un aplauso y ovación interminable. No era solo para el futbolista que acababa de perder una final. Era para el hombre que cambió la historia de la Selección argentina.

El pitazo final mostró una escena tan humana como conmovedora. Messi lloró. Lo hizo como lloran quienes entienden que hay sueños que ya no volverán. Mientras desde las tribunas llegaba un aplauso y ovación interminable. No era solo para el futbolista que acababa de perder una final. Era para el hombre que cambió la historia de la Selección argentina.

A los 39 años, nadie puede asegurar qué deparará el futuro. El propio Messi no confirmó si este fue su último partido mundialista, aunque la realidad indica que difícilmente vuelva a disputar otra Copa del Mundo. Si así fuera, su despedida no estará marcada por una derrota, sino por una carrera irrepetible.

Porque los Mundiales de Messi no se explican por un solo partido. Son la historia de un futbolista que soportó críticas feroces, que se levantó después de cada golpe, que perdió finales antes de ganarlas y que terminó regalándole a Argentina la tercera estrella que el país esperó durante 36 años.

Los Mundiales de Messi no se explican por un solo partido. Son la historia de un futbolista que soportó críticas feroces, que se levantó después de cada golpe, que perdió finales antes de ganarlas y que terminó regalándole a Argentina la tercera estrella que el país esperó durante 36 años.

Las lágrimas de 2026 no borran la sonrisa eterna de Lusail. La completan. Porque incluso los héroes lloran cuando el viaje llega a su fin.

Y mientras el mundo veía al capitán secarse el rostro con la camiseta celeste y blanca, millones de argentinos comprendían que, más allá del resultado, estaban despidiendo una era. La era del futbolista que convirtió lo imposible en costumbre y que, aun derrotado, volvió a salir de la cancha como lo que siempre fue: una leyenda.