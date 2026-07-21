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Paredes y una foto emotiva

La emotiva foto de Camila Galante revela el estado de Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026

Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, la esposa de Leandro Paredes compartió una imagen que muestra al mediocampista sonriente y acompañada de un mensaje de orgullo y apoyo.

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Por Redacción

Martes, 21 de julio de 2026 a las 10:02
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La emotiva foto de Camila Galante revela el estado de Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026

Leandro Paredes vivió con gran tristeza la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, un momento doloroso que impactó en su ánimo. Sin embargo, el apoyo de los fanáticos y el cariño de su entorno comenzaron a transformar esa tristeza en fortaleza.

La esposa del mediocampista, Camila Galante, compartió una imagen que refleja ese cambio, donde Paredes aparece sonriente y acompañado de sus dos medallas: la obtenida en el Mundial de Qatar 2022 y la que representa el subcampeonato logrado en 2026. Junto a la foto, Galante expresó su admiración y amor: “Orgullo y admiración. Te amo infinitamente”.

Un subcampeonato que debe ser valorado también por el esfuerzo

El regreso del plantel a Argentina fue emotivo. Paredes descendió del avión procedente de Nueva York con un semblante serio, reflejo de la decepción por no haber conseguido el título. Sin embargo, a medida que avanzaba el traslado hacia el predio de la AFA y su llegada a casa, fue recibido con muestras de afecto por parte de vecinos y seguidores, quienes lo esperaron con carteles, saludos y pedidos de fotos y autógrafos.

Leandro Paredes mostrando sus dos medallas

Este cálido recibimiento conmovió al futbolista, y Galante capturó ese momento especial, mostrando cómo el cariño del público ayudó a levantar el ánimo de Paredes tras el duro golpe deportivo.

Horas después del partido, Camila publicó un mensaje extenso dedicado a su esposo donde destacó su entrega y compromiso con la camiseta albiceleste: “Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás”.

También resaltó la importancia de haber llegado a una nueva final mundialista y valoró el sacrificio personal del mediocampista para alcanzar esa instancia. En su publicación, la influencer puso en valor la grandeza de Paredes más allá de los trofeos: “Para nosotros no necesitás una copa para ser grande. Tu grandeza está en los valores que nos transmitís, en el ejemplo que das y en la persona que sos”.

Además, mencionó el orgullo que sienten sus hijos por su padre y el ejemplo que representa para ellos, reforzando la idea de que su legado trasciende lo estrictamente deportivo.

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