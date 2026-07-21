Leandro Paredes vivió con gran tristeza la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, un momento doloroso que impactó en su ánimo. Sin embargo, el apoyo de los fanáticos y el cariño de su entorno comenzaron a transformar esa tristeza en fortaleza.

La esposa del mediocampista, Camila Galante, compartió una imagen que refleja ese cambio, donde Paredes aparece sonriente y acompañado de sus dos medallas: la obtenida en el Mundial de Qatar 2022 y la que representa el subcampeonato logrado en 2026. Junto a la foto, Galante expresó su admiración y amor: “Orgullo y admiración. Te amo infinitamente”.

Un subcampeonato que debe ser valorado también por el esfuerzo

El regreso del plantel a Argentina fue emotivo. Paredes descendió del avión procedente de Nueva York con un semblante serio, reflejo de la decepción por no haber conseguido el título. Sin embargo, a medida que avanzaba el traslado hacia el predio de la AFA y su llegada a casa, fue recibido con muestras de afecto por parte de vecinos y seguidores, quienes lo esperaron con carteles, saludos y pedidos de fotos y autógrafos.

Leandro Paredes mostrando sus dos medallas

Este cálido recibimiento conmovió al futbolista, y Galante capturó ese momento especial, mostrando cómo el cariño del público ayudó a levantar el ánimo de Paredes tras el duro golpe deportivo.

Horas después del partido, Camila publicó un mensaje extenso dedicado a su esposo donde destacó su entrega y compromiso con la camiseta albiceleste: “Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás”.

También resaltó la importancia de haber llegado a una nueva final mundialista y valoró el sacrificio personal del mediocampista para alcanzar esa instancia. En su publicación, la influencer puso en valor la grandeza de Paredes más allá de los trofeos: “Para nosotros no necesitás una copa para ser grande. Tu grandeza está en los valores que nos transmitís, en el ejemplo que das y en la persona que sos”.

Además, mencionó el orgullo que sienten sus hijos por su padre y el ejemplo que representa para ellos, reforzando la idea de que su legado trasciende lo estrictamente deportivo.