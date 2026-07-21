Tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, la Selección Argentina regresará al país el lunes con la mente puesta en los desafíos que trae la Copa del Mundo 2030. Además, se encuentra en marcha la negociación para la renovación del contrato de Lionel Scaloni, actual entrenador, cuyo vínculo vence en diciembre.

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que el Mundial 2030 contará con 64 selecciones, un aumento significativo respecto a ediciones anteriores. Las sedes estarán distribuidas principalmente entre España, Marruecos y Portugal, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán al menos un partido en homenaje al Mundial inaugural de 1930.

Cuándo comienzan las Eliminatorias para el Mundial 2030 y el regreso de Argentina a la cancha

A pesar de que la FIFA aún no definió el formato de clasificación ni la cantidad de equipos que participarán, los seis países anfitriones —España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay— ya tienen asegurada su plaza en el torneo. Por lo tanto, la estructura de las Eliminatorias aún está en discusión.

Si se mantiene la lógica habitual, las Eliminatorias en Sudamérica podrían comenzar entre septiembre y octubre de 2027. En Europa, por su parte, el proceso de clasificación suele arrancar en marzo del año previo al Mundial, luego de disputarse las Eliminatorias para la Eurocopa.

El futuro del fútbol sudamericano hacia 2030

Respecto a la actividad inmediata de Argentina, se confirmó que el equipo tendrá dos amistosos durante la Fecha FIFA que se desarrollará entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre. Todavía no se definieron los rivales, las fechas exactas ni las sedes, y todo dependerá del resultado final contra España en el Mundial 2026.

En cuanto a la clasificación sudamericana para el Mundial 2030, la situación presenta particularidades. Con tres selecciones ya clasificadas como anfitrionas y la habitual distribución de cupos de Conmebol —seis plazas directas y una para repechaje en 2026—, la mayoría de las selecciones de la región podrían acceder al torneo, lo que podría restar competitividad a las Eliminatorias tradicionales.

Por esta razón, Conmebol está evaluando la creación de un torneo similar a la Nations League de la UEFA. La intención es que las selecciones tengan encuentros competitivos a lo largo del ciclo mundialista, complementando la Copa América 2028 y manteniendo el nivel futbolístico de los equipos sudamericanos.