El inicio del semestre trae nuevos dolores de cabeza para un Boca que cuenta con cinco bajas de cara al duelo con O'Higgins, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Departamento Médico del club informó las dolencias que afectan a Milton Giménez, Ádam Bareiro, Leandro Lozano, Carlos Palacios y Tomás Belmonte, que complican el armado de Rodolfo Arruabarrena para este compromiso.

Entre los afectados, Lozano es el único que iba a ser titular mañana por la noche. El lateral uruguayo sufrió una distensión en el músculo semimembranoso izquierdo durante la práctica del martes y, si bien no es un desgarro, evaluarán como evoluciona para la vuelta. También se perderá el debut en el Torneo Clausura del próximo domingo.

Lozano, con una distensión, se perderá el duelo ante O'Higgins.

Por su parte, Milton Giménez presenta un desgarro grado II en el aductor derecho, que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos tres semanas y se suma a la de Bareiro, quien sigue sin fecha de regreso debido a una discopatía lumbar que lo tiene a maltraer desde el semestre anterior, lo que genera un problema para el técnico en el puesto del centrodelantero.

Los otros dos que están fuera de la convocatoria son Tomás Belmonte, con un esguince leve en el tobillo derecho, y Carlos Palacios, quien sufre una sobrecarga en el músculo pectíneo izquierdo. El chileno, que sumó minutos en la victoria 2-0 ante Sarmiento por Copa Argentina, deberá esperar para volver a estar disponible, aunque se espera que ambos puedan regresar para el partido de vuelta contra O'Higgins.

Si se suman las lesiones de larga duración, las bajas en Boca ascienden a siete. El arquero Agustín Marchesín continúa su recuperación tras la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en abril, con un regreso estimado recién para 2027. Por su parte, Rodrigo Battaglia se recupera de una tendinopatía en el tendón de Aquiles que le requirió intervención quirúrgica y volverá recién entre septiembre y octubre.

Boca busca un '9'

Ante esta situación, Arruabarrena ya solicitó a la dirigencia la contratación de un delantero para reforzar el plantel. Dentro de esa búsqueda, la CD encabezada por Juan Román Riquelme se fijó en David Romero, que destacó en Tigre a principios de año, y Luciano Gondou, actualmente en el Zenit ruso y anteriormente pretendido por River. Por ambos jugadores ya se iniciaron las conversaciones, aunque Boca no hizo llegar ofertas.