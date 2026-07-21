La espera terminó. Después de varias semanas de receso por la disputa del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol argentino vuelve a ocupar el centro de la escena. Y con el inicio del Torneo Clausura a la vuelta de la esquina, la AFA terminó de despejar una de las últimas incógnitas al confirmar los árbitros para los 15 encuentros de la primera fecha.

El campeonato comenzará este jueves y marcará el regreso de la actividad oficial para los equipos de Primera División, que buscarán arrancar con el pie derecho en un torneo que promete emociones desde la jornada inaugural.

Entre las designaciones más destacadas aparece la de Nazareno Arasa, quien será el encargado de impartir justicia en el duelo que protagonizarán River y Barracas Central el sábado en el estadio Monumental. El Millonario afrontará el encuentro con la expectativa de ver nuevamente en acción a varias de sus figuras que participaron del Mundial con la Selección Argentina.

Por su parte, Boca visitará a Deportivo Riestra el domingo en el Bajo Flores bajo el arbitraje de Hernán Mastrángelo. El Xeneize también tendrá todas las miradas encima, especialmente por la presencia de Leandro Paredes, que ya se reincorporó a los entrenamientos tras su participación en la Copa del Mundo.

La primera fecha también ofrecerá otros cruces atractivos. Racing recibirá a Gimnasia, Vélez enfrentará a Instituto, Newell's chocará con Talleres y Lanús se medirá ante San Lorenzo, en una jornada que servirá para empezar a delinear los primeros objetivos de cada equipo.

Además, el VAR volverá a tener un papel protagónico en cada estadio, con designaciones confirmadas para todos los encuentros, en una apuesta de la organización por reducir las polémicas y garantizar mayor transparencia en las decisiones arbitrales.

Con los jueces ya definidos, los planteles ajustan los últimos detalles y los hinchas vuelven a ilusionarse. El Mundial quedó atrás y ahora toda la atención se traslada nuevamente al campeonato local, donde comienza una nueva historia y cada punto puede ser determinante en la pelea por el título.

Los árbitros de los partidos más destacados de la Fecha 1