La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó una herida profunda en Boca. Lo que comenzó como el gran objetivo de la temporada terminó en una de las mayores decepciones del año, pero el calendario le ofrece una segunda oportunidad. Ahora, el conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena pondrá todas sus energías en la Copa Sudamericana, un torneo que conoce muy bien y en el que intentará volver a ser protagonista.

El primer desafío será este jueves frente a O'Higgins de Chile, por la ida de los playoffs. En juego no solo estará el pase a los octavos de final, sino también la posibilidad de cambiar la imagen que dejó el equipo tras su temprana despedida de la Libertadores.

La historia demuestra que Boca sabe cómo competir en este certamen. No solo fue campeón en dos oportunidades consecutivas, sino que también protagonizó varias campañas memorables que lo consolidaron como uno de los grandes animadores de la competencia.

Las consagraciones llegaron en 2004 y 2005. Primero derrotó a Bolívar con un global de 2-1 y luego volvió a dar la vuelta olímpica tras vencer por penales a Pumas de México en una final que quedó en la memoria de los hinchas.

También hubo capítulos dolorosos. El más recordado ocurrió en 2014, cuando quedó eliminado en las semifinales frente a River en una serie histórica marcada por el penal fallado por Emmanuel Gigliotti en el Monumental, una acción que cambió el rumbo de la clasificación.

Más allá de esos antecedentes, Boca alcanzó los cuartos de final en 2003 y 2008, confirmando que la Sudamericana fue, a lo largo de los años, un torneo donde habitualmente logró protagonismo.

Ahora la historia le presenta una nueva oportunidad. Después del golpe sufrido en la Libertadores, el "Xeneize" intentará transformar la frustración en ilusión y volver a recorrer un camino que ya supo llevarlo a la gloria continental.

El historial de Boca en la Copa Sudamericana