Luego de un mal inicio del semestre, River encara el inicio del Torneo Clausura 2026, estrenándose en el Monumental frente a Barracas Central. Para ese partido, ya se conoce que Eduardo Coudet no podrá sentarse en el banco de suplentes debido a una sanción disciplinaria de dos encuentros, luego de ser expulsado en la final del Torneo Apertura ante Belgrano por protestarle al árbitro Yael Falcón Pérez. Quien estará en su lugar es Ariel Broggi, uno de sus ayudantes.

El Chacho si pudo estar en la derrota ante Aldosivi que inauguró el segundo semestre el Millonario debido a que la sanción solamente rige para competencias de la Liga Profesional, pero frente al Guapo deberá verlo desde la platea o el palco. Como la sanción impuesta es de dos partidos, River no puede optar por pagar una multa para que el entrenador dirija, ya que es una opción válida solamente para castigos de un solo partido. Todavía hay una pequeña experanza de que la AFA decida otorgarle a Coudet una amnistía para futbolistas y DTs con sanciones pendientes del Apertura, pero hasta ahora no hay indicios de que eso suceda.

Es así que el encargado de dirigir a River en el debut será Broggi, quien ya tiene experiencia como entrenador principal previo a reincorporarse al cuerpo técnico de Coudet a principios de julio. El ex lateral izquierdo fue director técnico de Gimnasia de Mendoza hasta marzo, y previamente había trabajado como ayudante de campo en los ciclos del Chacho en Racing, Inter de Porto Alegre, Celta y Atlético Mineiro. Pese a la sanción, el DT estará presente en el Monumental.

El posible equipo de River

En cuanto a los once que se estrenarán en el Torneo Clausura, se prevé una alineación con algunos cambios respecto a la que perdió contra Aldosivi, aunque las novedades serían la vuelta de Gonzalo Montiel y el estreno absoluto de Nicolás Otamendi, dos que representaron a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y se reincorporan hoy a los entrenamientos. De no mediar inconvenientes físicos, serían de la partida. Además, otras variantes serían el ingreso de Mauro Arambarri y Lautaro Pereyra por Juan Cruz Meza y Fausto Vera.

Con los dos defensores albicelestes como principales novedades, el once frente a Barracas lo conformarían Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio o Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.