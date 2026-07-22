La novela de Juan Fernando Quintero sumó un nuevo capítulo y en River crece la incertidumbre. Cuando todo indicaba que el talentoso mediocampista colombiano iba a reincorporarse a los entrenamientos tras su participación en el Mundial 2026 con Colombia, el futbolista sorprendió con un pedido especial: solicitó unos días más de licencia para analizar su futuro profesional.

La situación encendió las alarmas en Núñez. Desde que terminó la participación de la selección colombiana en la Copa del Mundo, el pasado 7 de julio, Quintero no volvió a ponerse bajo las órdenes de Eduardo Coudet. Mientras el resto del plantel ya trabaja enfocado en los compromisos del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, el volante permanece en Estados Unidos realizando trabajos físicos de manera individual.

Actualmente, Juanfer se entrena en Miami junto al preparador físico Julio César Murillo, una imagen que alimenta aún más las especulaciones sobre su continuidad. Aunque desde River aseguran que la licencia fue otorgada por cuestiones personales, el hecho de que el jugador todavía no haya regresado al país abrió interrogantes sobre su verdadero futuro.

El colombiano, uno de los futbolistas más queridos por los hinchas riverplatenses por su histórica actuación en la final de Madrid ante Boca, atraviesa horas decisivas. Según trascendió, su entorno analiza distintas alternativas para continuar su carrera y no descarta escuchar ofertas provenientes de la Major League Soccer ni del fútbol europeo. Entre los equipos que habrían mostrado interés aparece el Cagliari de Italia.

Las declaraciones realizadas semanas atrás por el presidente del club, Stéfano Di Carlo, también dejaron entrever que una salida no sería descabellada. El dirigente reconoció públicamente que Quintero se ganó el derecho de elegir el rumbo de su carrera, un mensaje que hoy cobra aún más relevancia en medio de la incertidumbre.

A pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2027, River no considera intransferible al futbolista. De hecho, en caso de llegar una propuesta formal, la institución estaría dispuesta a negociar su salida por una cifra cercana a los tres millones de dólares.

Mientras tanto, la realidad marca que Juanfer no estará disponible para los próximos compromisos del equipo. Se perderá el debut en el Clausura frente a Barracas Central y tampoco sería parte de la delegación que visitará a Gimnasia en la segunda fecha.

Por ahora, la pelota está del lado del colombiano. River espera una respuesta, Coudet aguarda definiciones y los hinchas observan con preocupación una situación que, lejos de aclararse, parece sumar cada vez más interrogantes. El futuro de uno de los últimos grandes ídolos del club sigue abierto y nadie se anima a asegurar dónde jugará los próximos meses.