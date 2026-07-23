Con motivo de sus 100 años de historia, Napoli presentó su nueva camiseta alternativa que homenajea a Argentina, destacando la profunda relación entre el club italiano y nuestro país, con guiños a Diego Armando Maradona, el máximo ídolo de los Azzurri, y a La Boca. Esta indumentaria especial forma parte de las celebraciones por el centenario del club y fue presentada con un video filmado en Buenos Aires, recorriendo sitios emblemáticos de la ciudad.

La producción audiovisual que acompañó el lanzamiento tuvo como escenarios destacados La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. De esta manera, Napoli volvió a reflejar la conexión entre el fútbol, la inmigración y la identidad cultural, resaltando la presencia de numerosos descendientes de italianos en Argentina. "Fue un viaje por calles y colores que cuentan una relación alimentada por historias, familias y comunidades que unieron a Nápoles y Argentina, un lazo que Diego Armando Maradona fortaleció todavía más", destacó el club italiano en el comunicado oficial.

El diseño de la camiseta tiene una base blanca con detalles en azul, el color característico de Napoli, e incluye líneas finas que aportan una estética moderna. En el frente, el escudo del club se acompaña de una representación del Golfo de Nápoles y el Vesubio, mientras que en la parte trasera del cuello aparece la inscripción “Partenopei”, en referencia a la identidad histórica de la ciudad. La nueva camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Napoli y en su tienda online.