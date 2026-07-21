En el año de su centenario, Napoli anunció el lanzamiento de su camiseta para la temporada 2026/2027, en la que lucirá una edición especial con un diseño inspirado en una de las equipaciones más icónicas de su historia, la utilizada en la conquista del primer 'Scudetto' en 1987 con Diego Armando Maradona como figura, ícono, referente e ídolo.

La equipación nace mirando la memoria colectiva de los aficionados napolitanos y una de las camisetas más emblemáticas de la historia del club: la del primer 'Scudetto', con su inconfundible azul y el recuerdo de la lana de las equipaciones de los años ochenta", informó la entidad partenopea.

De esta manera, la camiseta fabricada por EA7 (la línea de ropa deportiva de la casa italiana Emporio Armani que acompaña hace 6 temporadas al equipo), estará nuevamente junto al club en su año 100 de fundación

Para hacerlo aún más especial, la marca deportiva optó por unir los orígenes del club y se inspira en el diseño y el color con el que el Nápoles triunfó a finales de los años ochenta, con el astro argentino como emblema.

Además, el elemento principal es un escudo conmemorativo que reúne cuatro símbolos: el regreso del 'Corsiero del Sole', primer emblema del club adoptado en 1926; el número 100; el símbolo del infinito, que expresa el vínculo permanente entre la ciudad y su equipo; y el actual escudo del Nápoles. Por otra parte, en la parte posterior del cuello aparece la inscripción "Partenopei", en homenaje al orgullo de la ciudad de Nápoles. El tejido de la prenda, según informó la entidad, recuerda visualmente la textura de la histórica lana, y fusiona herencia e innovación

La camiseta, presentada bajo el lema "Pe’ cient’anne" (por cien años), toma como referencia simbólica de fundación el 1 de agosto de 1926