Luego de la derrota de Rosario Central por 2-1 ante Belgrano en el inicio del Torneo Clausura, Ángel Di María se mostró optimista respecto al futuro de la Selección Argentina y pidió que tanto Lionel Scaloni como Lionel Messi sigan en el equipo nacional.

El delantero recordó la alegría que generó la histórica victoria contra Inglaterra en la semifinal del Mundial y afirmó: “Haberle ganado a Inglaterra fue una alegría para todo el país. Se notó mucho y me puso feliz. Agradecerles eternamente a todos”.

Sobre su vivencia durante el Mundial, Di María comentó: “Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se ganen. A veces en las finales te toca, a veces no, esta vez no, pero dejaron la celeste y blanca allá arriba”.

Di María y un pedido especial

El futbolista destacó el esfuerzo del plantel y subrayó que merecen “más que un aplauso”. Para él, el Mundial terminó con ese triunfo ante Inglaterra, que representó la coronación de un gran camino: “Lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso, para mí terminó ahí el Mundial, le dieron la alegría más grande al país”.

Di María pide que Scaloni y Messi sigan en la Selección tras el Mundial

Respecto a Messi, Di María expresó su deseo de que siga en la Albiceleste “hasta cuando no quiera” y destacó su nivel a los 39 años: “Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo”.

Sobre el director técnico, señaló: “Es la Scaloneta. Ojalá que siga por el bien de todos. Hay una buena generación de chicos. Él sabrá qué quiere, pero ojalá que continúe”.

En cuanto a su rendimiento personal y el de Rosario Central en el debut del Clausura, Di María reconoció que el equipo tuvo un buen desempeño, aunque con dificultades iniciales: “Creo que hicimos buen partido. En el primero nos costó un poco arrancar, pero en el segundo tiempo jugamos bien. No merecíamos perder, pero el semestre pasado nos pasó igual: arrancamos perdiendo y después las cosas se nos fueron dando. Tenemos que mejorar atrás y que no nos conviertan tanto”.