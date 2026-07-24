Belgrano tuvo una noche perfecta en el estadio Julio César Villagra. Después de recibir el homenaje de Rosario Central con el tradicional pasillo de campeón por la obtención del Torneo Apertura 2026, el conjunto cordobés celebró ante su gente con una victoria por 2-1 que le permitió comenzar el Torneo Clausura de la mejor manera.

La jornada estuvo cargada de emoción desde antes del pitazo inicial. Con Ángel Di María encabezando la fila de jugadores de Rosario Central, el Canalla reconoció al flamante campeón del fútbol argentino, que venía de conquistar el primer título de Primera División de su historia tras vencer a River en la final del Apertura.

Ya con la pelota en juego, el equipo de Ricardo Zielinski mostró por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Ordenado, intenso y con la experiencia de Franco Vázquez como conductor, el Pirata tomó la iniciativa y encontró la ventaja a los 35 minutos del primer tiempo.

La jugada nació justamente en los pies del "Mudo", que filtró una asistencia precisa para Nicolás Fernández. El delantero definió con categoría y venció a Jeremías Ledesma para establecer el 1-0 que hizo explotar a todo Alberdi.

En el complemento, Rosario Central reaccionó y empezó a encontrar espacios. Con Di María como referencia ofensiva y Campaz generando peligro por las bandas, el conjunto rosarino fue creciendo en el partido hasta encontrar la igualdad.

A los 31 minutos de la segunda etapa llegó el premio para el equipo dirigido por Ariel Holan. Julián Fernández apareció en el área y definió con precisión para poner el 1-1 y devolverle la ilusión al Canalla, que parecía encaminarse a rescatar un punto en una cancha siempre complicada.

Sin embargo, Belgrano tenía preparada una última alegría para su público. Cuando el empate parecía sellado, el campeón volvió a golpear. A los 42 minutos del complemento, Francisco González Metilli aprovechó una acción ofensiva y definió para marcar el 2-1 definitivo.

El tanto desató el festejo de los hinchas celestes y terminó inclinando un encuentro muy disputado. Rosario Central intentó reaccionar en los minutos finales, pero el Pirata defendió la ventaja con autoridad y terminó quedándose con tres puntos valiosos.

De esta manera, Belgrano comenzó el Torneo Clausura con una victoria que ratifica su gran presente. El equipo cordobés no solo celebró el histórico título conseguido semanas atrás, sino que además dejó en claro que quiere seguir siendo protagonista en el fútbol argentino. Rosario Central, por su parte, mostró pasajes interesantes pero se quedó con las manos vacías en su estreno y deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno en el arranque del campeonato.