Otro de los talentos emergentes que está en la órbita de la Selección Argentina, cerca de cambiar de club. Santiago Castro podría convertirse en nuevo refuerzo de la Roma en una operación cercana a los 35 millones de euros. Después de una destacada etapa en Bologna, el delantero argentino de 21 años tiene un acuerdo de palabra para sumarse al conjunto de la capital italiana, en el que, de concretarse el movimiento, compartirá equipo con Paulo Dybala y Matías Soulé.

Según reportes del periodista Fabrizio Romano, la negociación gira en torno a la cláusula de rescisión de 30 millones de euros que libera a Castro de su contrato vigente hasta el 30 de junio de 2030, más otros cinco millones en variables. El ex Vélez fue una de las grandes apariciones de la Serie A en las últimas temporadas y despertó el interés de varios clubes europeos. Finalmente, la Roma aceleró las negociaciones y quedó a un paso de concretar su incorporación.

Desde su llegada al Bologna en 2024, Castro lleva un total de 22 goles y 13 asistencias en 105 partidos entre Serie A, Copa Italia y Europa League con el cuadro Rossoblù. Además, fue pieza clave en la obtención de la Copa Italia 2025 con su actual club, título que potenció su perfil en Europa. Este traspaso podría darle también un salto en el radar de la Selección Argentina. Lionel Scaloni lo convocó para doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Brasil, pero todavía no tuvo su debut oficial con la Albiceleste.